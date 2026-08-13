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पर्यटन नगरी मसूरी में 22 साल के युवक का शव मिलने से हड़कंप, मसूरी रोड पर लोडर जीप में मिली लाश

देहरादून जिले की मसूरी कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति की लाश मिला है. मृतक की शिनाख्त 22 वर्षीय मनीष के रूप में हुई.

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22 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2026 at 5:01 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 5:22 PM IST

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मसूरी: उत्तराखंड के देहरादून जिले से बड़ी खबर सामने आई है. मसूरी-देहरादून रोड पर मैगी पॉइंट के पास गुरुवार सुबह 22 साल युवक का शव उसी की लोडर जीप में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की.

पुलिस ने बताया कि मृतक की शिनाख्त जौनपुर क्षेत्र के टकारना गांव निवासी मनीष (22) के रूप में हुई है. मनीष रोजाना तड़के करीब तीन बजे लोडर जीप से मसूरी से देहरादून सामान लेने जाता था. गुरुवार सुबह भी वह रोज की तरह घर से निकला था. इसके बाद मैगी पॉइंट के पास उसकी लोडर जीप में उसका शव मिला. स्थानीय लोगों ने ही सबसे पहले जीप में शव को देखा था, उन्होंने ही पुलिस को मामले की सूचना दी थी.

प्रथम दृष्टया आत्महत्या की आशंका: मसूरी कोतवाल देवेंद्र चौहान ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल भेजा गया है. मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस. (ETV Bharat)

मनीष की मौत की खबर मिलते ही उसके गांव टकारना गांव से कई लोग मौके पर पहुंची. स्थानीय निवासी रघुवीर ने बताया कि मनीष मेहनती युवक था और रोजाना अपना काम करता था. उनके अनुसार वह किसी तरह का नशा भी नहीं करता था. ऐसे में अचानक उसकी इस तरह मौत होने से लोग स्तब्ध हैं और घटना को संदिग्ध मानकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मनीष मैगी पॉइंट तक कैसे पहुंचा, उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति था या नहीं और घटना से पहले उसकी गतिविधियां क्या थीं. फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : August 13, 2026 at 5:22 PM IST

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BODY FOUND IN LOADER JEEP
YOUTH DIED ON MUSSOORIE ROAD
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लोडर जीप में मिली लाश मसूरी
DRIVER DIES IN MUSSOORIE

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