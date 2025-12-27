अमरोहा में गैस गीजर में दम घुटने से महिला टीचर की मौत; बाथरूम में नहीं थी खिड़की, न वेंटिलेशन
प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि मृतका के परिजनों ने पुलिस को बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 27, 2025 at 11:36 AM IST
अमरोहा: गैस गीजर से लीक हो रही गैस में दम घुटने से महिला टीचर ही मौत हो गई. वह बाथरूम में नहाने गई, लेकिन काफी देर तक नहीं निकली. परिजन और पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो वह बेहोश पड़ी मिली. तत्काल उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. घटना शुक्रवार सुबह अमरोहा जिले के हसनपुर एरिया में राजपूत कॉलोनी की है.
प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि मृत शिक्षिका के परिजनों को पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी. उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है. टीचर की पहचान शिवांशी (22) पुत्री स्व. नरेंद्र चौहान निवासी गांव देहरा, सैद नगली थाना क्षेत्र अमरोहा के तौर हुई है.
गीजर की जहरीली गैस से मौत: देहरा गांव निवासी शिवांशी के पड़ोसी बच्चन ने बताया कि वह अपनी मां बबीता और चाची के साथ रहती थी. मां बबिता ने बताया कि शुक्रवार सुबह शिवांशी बाथरूम में नहाने गईं थी. वह काफी देर तक बाहर नहीं निकली तो हमें उसकी चिंता लगी.
मां ने बताया कि हमने आसपास के लोगों को बुलाकर दरवाजा तोड़ा. अंदर देखा गया तो शिवांशी बेसुध जमीन पर पड़ी थी. आशंका है, कि बाथरूम में खिड़की या वेंटिलेशन न होने की वजह से गैस भर गई और शिवांशी का दम घुट गया.
अविवाहित थी शिवांशी: मृतका की मां बबिता ने बताया कि शिवांशी डीपीएस एकेडमी नाम से स्कूल चलाती थी. पिता की दो साल पहले मौत हो चुकी है. चार भाई-बहनों में शिवांशी ही कमाने वाली थी. वह पूरे परिवार का सहारा थी. वह सरकारी टीचर बनने की तैयारी कर रही थी.
