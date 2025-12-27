ETV Bharat / state

अमरोहा में गैस गीजर में दम घुटने से महिला टीचर की मौत; बाथरूम में नहीं थी खिड़की, न वेंटिलेशन

प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि मृतका के परिजनों ने पुलिस को बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया है.

अमरोहा में गीजर की गैस में दम घुटने से महिला टीचर की मौत.
अमरोहा में गीजर की गैस में दम घुटने से महिला टीचर की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 11:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरोहा: गैस गीजर से लीक हो रही गैस में दम घुटने से महिला टीचर ही मौत हो गई. वह बाथरूम में नहाने गई, लेकिन काफी देर तक नहीं निकली. परिजन और पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो वह बेहोश पड़ी मिली. तत्काल उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. घटना शुक्रवार सुबह अमरोहा जिले के हसनपुर एरिया में राजपूत कॉलोनी की है.

प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि मृत शिक्षिका के परिजनों को पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी. उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है. टीचर की पहचान शिवांशी (22) पुत्री स्व. नरेंद्र चौहान निवासी गांव देहरा, सैद नगली थाना क्षेत्र अमरोहा के तौर हुई है.

गीजर की जहरीली गैस से मौत: देहरा गांव निवासी शिवांशी के पड़ोसी बच्चन ने बताया कि वह अपनी मां बबीता और चाची के साथ रहती थी. मां बबिता ने बताया कि शुक्रवार सुबह शिवांशी बाथरूम में नहाने गईं थी. वह काफी देर तक बाहर नहीं निकली तो हमें उसकी चिंता लगी.

मां ने बताया कि हमने आसपास के लोगों को बुलाकर दरवाजा तोड़ा. अंदर देखा गया तो शिवांशी बेसुध जमीन पर पड़ी थी. आशंका है, कि बाथरूम में खिड़की या वेंटिलेशन न होने की वजह से गैस भर गई और शिवांशी का दम घुट गया.

अविवाहित थी शिवांशी: मृतका की मां बबिता ने बताया कि शिवांशी डीपीएस एकेडमी नाम से स्कूल चलाती थी. पिता की दो साल पहले मौत हो चुकी है. चार भाई-बहनों में शिवांशी ही कमाने वाली थी. वह पूरे परिवार का सहारा थी. वह सरकारी टीचर बनने की तैयारी कर रही थी.

यह भी पढ़ें: यूपी में लखनऊ-कानपुर समेत 8 जिलों में भीषण कोहरा, 15 जिलों में आज कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, इटावा सबसे ठंडा

TAGGED:

AMROHA TEACHER DEATH CASE NEWS
TEACHER SUFFOCATED BY GEYSER AMROHA
SUFFOCATED BY GEYSER AMROHA TEACHER
अमरोहा में गीजर से दम घुटा मौत
AMROHA LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.