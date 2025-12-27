ETV Bharat / state

अमरोहा में गैस गीजर में दम घुटने से महिला टीचर की मौत; बाथरूम में नहीं थी खिड़की, न वेंटिलेशन

अमरोहा में गीजर की गैस में दम घुटने से महिला टीचर की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमरोहा: गैस गीजर से लीक हो रही गैस में दम घुटने से महिला टीचर ही मौत हो गई. वह बाथरूम में नहाने गई, लेकिन काफी देर तक नहीं निकली. परिजन और पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो वह बेहोश पड़ी मिली. तत्काल उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. घटना शुक्रवार सुबह अमरोहा जिले के हसनपुर एरिया में राजपूत कॉलोनी की है.

प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि मृत शिक्षिका के परिजनों को पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी. उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है. टीचर की पहचान शिवांशी (22) पुत्री स्व. नरेंद्र चौहान निवासी गांव देहरा, सैद नगली थाना क्षेत्र अमरोहा के तौर हुई है.

गीजर की जहरीली गैस से मौत: देहरा गांव निवासी शिवांशी के पड़ोसी बच्चन ने बताया कि वह अपनी मां बबीता और चाची के साथ रहती थी. मां बबिता ने बताया कि शुक्रवार सुबह शिवांशी बाथरूम में नहाने गईं थी. वह काफी देर तक बाहर नहीं निकली तो हमें उसकी चिंता लगी.