संतकबीरनगर में मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला; पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

संकबीरनगर: जिले के धनघटा क्षेत्र में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को सोमवार को सीयर कला बगीचे के पास से पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है. पकड़े गए आरोपी के पास 12 बोर का तमंचा, चैंबर में मिस कारतूस, खोखा और 700 रुपये नकदी बरामद हुआ. पुलिस घायल आरोपी को पहले सीएचसी हैंसर ले गयी. इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

रविवार को हुई थी दुष्कर्म की वारदात: एसपी संदीप मीणा ने बताया कि धनघटा क्षेत्र में सात साल की बच्ची रविवार की शाम साढ़े चार बजे एक पट्टीदार के दरवाजे के पास खेल रही थी. उसी दौरान पट्टीदारी का 22 वर्षीय सत्येंद्र उर्फ शैलेंद्र वहां पहुंचा और बच्ची को बहला-फुसला कर बाइक से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर एक बगीचे में ले गया और वहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. बच्ची के चिल्लाने पर कुछ लोगों ने देख लिया और डायल 112 नंबर पर वारदात की सूचना दी.

दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज: एसपी संदीप मीणा ने कहा कि सूचना मिलने पर पीड़ित लड़की के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी युवक भाग चुका था. बच्ची के साथ हैवानियत की गयी थी. उसे ब्लीडिंग हो रही थी और उसका एक दांत भी टूट गया था. परिजन बच्ची को तत्काल सीएचसी हैंसर ले गए और उपचार कराया. बच्ची के पिता ने देर शाम आरोपी सत्येंद्र उर्फ शैलेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था.