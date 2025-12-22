ETV Bharat / state

संतकबीरनगर में मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला; पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

एसपी संदीप मीणा ने बताया कि 22 वर्षीय सत्येंद्र उर्फ शैलेंद्र को मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 4:38 PM IST

संकबीरनगर: जिले के धनघटा क्षेत्र में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को सोमवार को सीयर कला बगीचे के पास से पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है. पकड़े गए आरोपी के पास 12 बोर का तमंचा, चैंबर में मिस कारतूस, खोखा और 700 रुपये नकदी बरामद हुआ. पुलिस घायल आरोपी को पहले सीएचसी हैंसर ले गयी. इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

रविवार को हुई थी दुष्कर्म की वारदात: एसपी संदीप मीणा ने बताया कि धनघटा क्षेत्र में सात साल की बच्ची रविवार की शाम साढ़े चार बजे एक पट्टीदार के दरवाजे के पास खेल रही थी. उसी दौरान पट्टीदारी का 22 वर्षीय सत्येंद्र उर्फ शैलेंद्र वहां पहुंचा और बच्ची को बहला-फुसला कर बाइक से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर एक बगीचे में ले गया और वहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. बच्ची के चिल्लाने पर कुछ लोगों ने देख लिया और डायल 112 नंबर पर वारदात की सूचना दी.

दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज: एसपी संदीप मीणा ने कहा कि सूचना मिलने पर पीड़ित लड़की के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी युवक भाग चुका था. बच्ची के साथ हैवानियत की गयी थी. उसे ब्लीडिंग हो रही थी और उसका एक दांत भी टूट गया था. परिजन बच्ची को तत्काल सीएचसी हैंसर ले गए और उपचार कराया. बच्ची के पिता ने देर शाम आरोपी सत्येंद्र उर्फ शैलेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था.

बगीचे में छिपा हुआ था आरोपी: एसपी संदीप कुमार मीना ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई थीं. सोमवार की भोर में करीब साढ़े तीन बजे पुलिस को सूचना मिली कि बच्ची से रेप करने का आरोपी सत्येंद्र उर्फ शैलेंद्र सीयर कला बागीचे में छिपा हुआ है. एसओ जयप्रकाश दूबे और एसओजी प्रभारी अजय कुमार सिंह की संयुक्त टीम वहां पहुंच गई और आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया.

आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की: एसपी संदीप मीणा ने बताया कि आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी सत्येंद्र उर्फ शैलेंद्र के दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी है. उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ लिया. आरोपी के पास से 12 बोर का तमंचा, मिस कारतूस, खोखा और 700 रुपये बरामद किया. पुलिस घायल आरोपी को सीएचसी हैंसर ले गई. वहां से रेफर किए जाने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.


