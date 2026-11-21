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दिल्ली: मायापुरी चौक पर तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचला, मौके पर मौत; चालक फरार

घटनास्थल की तस्वीर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी चौक पर शुक्रवार रात तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक की टक्कर से 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद आरोपी चालक ट्रक समेत मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही राजौरी गार्डन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया. मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी विशाल रॉय के रूप में हुई है. पुलिस ने फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है.