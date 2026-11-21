दिल्ली: मायापुरी चौक पर तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचला, मौके पर मौत; चालक फरार
पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी चौक पर शुक्रवार रात अज्ञात ट्रक की टक्कर से पश्चिम बंगाल के 22 वर्षीय विशाल रॉय की दर्दनाक मौत हो गई.
Published : November 21, 2026 at 11:00 AM IST
नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी चौक पर शुक्रवार रात तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक की टक्कर से 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद आरोपी चालक ट्रक समेत मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही राजौरी गार्डन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया. मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी विशाल रॉय के रूप में हुई है. पुलिस ने फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है.
डीसीपी वेस्ट हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि 20 नवंबर 2026 की रात करीब 10:43 बजे राजौरी गार्डन थाने में पीसीआर कॉल के जरिए मायापुरी चौक पर सड़क हादसे की सूचना मिली थी. पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां सड़क पर एक युवक लहूलुहान हालत में पड़ा मिला. उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे. जांच के दौरान पुलिस ने उसे मृत पाया.
Delhi | A 20–22-year-old youth was killed in a road accident at Mayapuri Chowk in Delhi on Friday night. A PCR call regarding the accident was received at PS Rajouri Garden at around 10.43 PM on November 20. On reaching the spot, police found the youth lying dead with severe injuries. He was identified as Bishal Roy, a resident of Jalpaiguri, West Bengal, through an Aadhaar card recovered from his belongings. A broken helmet and a bag containing clothes were also found at the spot, but no vehicle was present. According to another caller, a truck was allegedly involved in the accident. Police are making efforts to identify the suspected vehicle based on the information provided. The body has been preserved in the mortuary of DDU Hospital, while efforts are underway to inform the deceased's family members. An FIR (No. 628/26) under Sections 281 and 106(1) of the BNS has been registered at PS Rajouri Garden, and further investigation is underway.— ANI (@ANI) November 21, 2026
टूटे हेलमेट और बैग से हुई पहचान
पुलिस को घटनास्थल पर युवक के शव के पास एक टूटा हुआ हेलमेट और बैग मिला. हालांकि, हादसे में शामिल ट्रक और युवक का कोई वाहन मौके पर नहीं था. पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो उसमें कुछ कपड़े और आधार कार्ड बरामद हुआ. आधार कार्ड के आधार पर मृतक की पहचान विशाल रॉय के रूप में हुई. वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के टीकारपुर स्थित गौरीपुरा का रहने वाला था.
Delhi: An unidentified person was killed in a hit-and-run accident on the road from Mayapuri to Raja Garden. Rajouri Garden Police are investigating the incident, and the body has been sent to DDU Hospital for post-mortem pic.twitter.com/iisw1HAfYA— IANS (@ians_india) November 20, 2026
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सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान एक अन्य कॉलर ने बताया कि युवक को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी. हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि ट्रक और उसके चालक की पहचान की जा सके.
इस मामले में राजौरी गार्डन थाना पुलिस ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाने तथा लापरवाही के कारण मौत होने से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. पुलिस मृतक के पश्चिम बंगाल स्थित परिजनों से संपर्क कर रही है. परिजनों के दिल्ली पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
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