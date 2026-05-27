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करनाल में 22 वर्षीय युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत, आरोपी की गिरफ्तार होने तक शव उठाने से इनकार

संदेहास्पद स्थिति में मौत 22 वर्षीय बॉबी की मौत के बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है.

Karnal Bobby Murder Case
22 वर्षीय युवक बॉबी का शव मिलने से परिजनों में आक्रोश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 27, 2026 at 8:18 PM IST

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करनाल: इंद्री क्षेत्र में नन्हेड़ा गांव के पास खेतों में 22 वर्षीय युवक बॉबी का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. युवक के चेहरे पर तेजाब डालने के निशान और बेरहमी से मारपीट के आरोपों ने मामले को और भयावह बना दिया है. परिजनों और समाज के लोगों ने इसे पुरानी रंजिश में की गई सुनियोजित हत्या बताया है. पोस्टमार्टम बोर्ड और वीडियोग्राफी के साथ होने के बावजूद समाज ने साफ कर दिया है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक शव नहीं उठाया जाएगा.

खेतों में मिला शव, चेहरे पर तेजाब के निशान: इंद्री क्षेत्र के गांव नन्हेड़ा के पास खेतों में युवक का शव मिलने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान 22 वर्षीय बॉबी के रूप में हुई. जब परिजन मौके पर पहुंचे तो शव की हालत बेहद खराब थी. आरोप है कि बॉबी के चेहरे पर तेजाब डाला गया था और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी. शव को खेतों में फेंक दिया गया था, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई.

करनाल में 22 वर्षीय युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत (ETV Bharat)

घर से बुलाकर ले गए, फिर नहीं लौटा बॉबी: परिजनों के अनुसार 25 मई की सुबह संगोहा गांव के कुछ युवकों ने बॉबी को फोन कर घर से बुलाया था। बॉबी ने परिवार को कहा था कि वह थोड़ी देर में लौट आएगा, लेकिन इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन पुलिस ने परिवार को सूचना दी कि नन्हेड़ा गांव के पास एक युवक का शव मिला है.

पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह? परिवार का आरोप है कि बॉबी की संगोहा गांव के कुछ युवकों के साथ करीब डेढ़ साल से रंजिश चल रही थी. इससे पहले भी उस पर कई बार हमला हो चुका था. परिजनों का कहना है कि पहले हुए झगड़ों और एससी एक्ट के केस के बाद आरोपी लगातार समझौते और फैसले का दबाव बना रहे थे. परिवार ने दावा किया कि आरोपियों ने पहले ही बॉबी को जान से मारने की धमकी दी थी और अब उसी धमकी को अंजाम दिया गया है.

Youth dies under suspicious circumstances
22 वर्षीय युवक बॉबी का शव मिलने से परिजनों में आक्रोश (ETV Bharat)

पोस्टमार्टम के बाद भी नहीं लिया शव: मृतक परिवार एससी समाज से संबंध रखता है. समाज के लोगों की मांग पर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बोर्ड की निगरानी और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया. बावजूद इसके समाज के लोगों ने शव लेने से इंकार कर दिया. उनका कहना है कि "जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा."

Youth dies under suspicious circumstances
22 वर्षीय युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत (ETV Bharat)

'इंसाफ मिलने तक पीछे नहीं हटेंगे': बाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि तेजिमान ने कहा कि "समाज के लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया है कि गिरफ्तारी से पहले शव नहीं उठाया जाएगा." उन्होंने अनुसूचित जाति समाज और 36 बिरादरी के लोगों से बुधवार सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम हाउस के बाहर एकजुट होने की अपील की. तेजिमान ने यह भी कहा कि "डॉक्टरों की शुरुआती बातों से समाज संतुष्ट नहीं है और जरूरत पड़ी तो दोबारा पोस्टमार्टम चंडीगढ़ में करवाया जाएगा."

पुलिस बोली- कई टीमें छापेमारी में जुटी: इंद्री के डीएसपी सतीश गौतम ने बताया कि "परिजनों की मांग पर पोस्टमार्टम बोर्ड और वीडियोग्राफी के साथ कराया गया है. तेजाब से हत्या की आशंका के चलते शव के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट होगी. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

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