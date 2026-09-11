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जौनपुर : पुरानी रंजिश में युवक की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों ने की सड़क जाम

जौनपुर : लाइन बाजार थाना क्षेत्र में एक युवक की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है, घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है. आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जौनपुर-मड़ियाहूं मार्ग पर जाम लगा दिया. इससे रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने के प्रयास में जुटी है.

युवक की पीट-पीटकर हत्या (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, घटना रामदयालगंज बाजार की है, जहां शुक्रवार सुबह पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई. इस मारपीट में 22 वर्षीय युवक विकास यादव की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया. घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव और एसपी ग्रामीण आतिश कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. मृतक के परिजन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं.