जौनपुर : पुरानी रंजिश में युवक की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों ने की सड़क जाम
रामदयालगंज बाजार में तनाव, आक्रोशित परिजनों को समझाने में जुटी पुलिस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 2:04 PM IST|
Updated : September 11, 2026 at 2:29 PM IST
जौनपुर : लाइन बाजार थाना क्षेत्र में एक युवक की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है, घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है. आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जौनपुर-मड़ियाहूं मार्ग पर जाम लगा दिया. इससे रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने के प्रयास में जुटी है.
जानकारी के अनुसार, घटना रामदयालगंज बाजार की है, जहां शुक्रवार सुबह पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई. इस मारपीट में 22 वर्षीय युवक विकास यादव की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया. घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव और एसपी ग्रामीण आतिश कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. मृतक के परिजन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं.
हालात को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है. पुलिस हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही है. एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर नामजद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य विधिक कार्रवाई जारी है. फिलहाल आक्रोशित परिजनों को समझाने का प्रयास जारी है. खबर लिखे जाने तक परिजन सड़क पर जाम लगाए हुए हैं.
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