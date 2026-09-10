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रील बनाने गए इंजीनियर की बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से गिरने से मौत, सेल्फी लेने रेलिंग पर चढ़ा था

जयपुर में मानसरोवर थाना इलाके में न्यू आतिश मार्केट की घटना. पुलिस ने पहले खुदकुशी के एंगल से की जांच.

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पुलिस को मोबाइल से मिली आखिरी सेल्फी (Source : Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 1:39 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में एक मल्टीस्टोरी बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से गिरने से एक युवक की मौत हो गई. वह अकेला बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर पहुंचा था. यह घटना जयपुर में मानसरोवर थाना इलाके में न्यू आतिश मार्केट की है, जहां एक युवक की बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से गिरने से मौत हुई है. यह घटनाक्रम 4 सितंबर की शाम का है. हालांकि, इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है.

घटना की जांच के दौरान पुलिस को इस घटना से कुछ समय पहले ली गई सेल्फी मिली है. जांच में यह भी सामने आया है कि युवक को रील बनाने का शौक था. बिल्डिंग की छत पर लगी लोहे की रेलिंग पर चढ़कर रील और सेल्फी लेने के प्रयास में उसका संतुलन बिगड़ गया.

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पहले खुदकुशी के एंगल से जांच : मानसरोवर थानाधिकारी सतीशचंद के अनुसार, 4 सितंबर की शाम को सोडाला निवासी 22 वर्षीय गौरव शर्मा की 13वीं मंजिल से गिरने से मौत हुई थी. पहले पुलिस ने खुदकुशी के एंगल से मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान उसके मोबाइल से एक सेल्फी मिली. पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल से सबूत जुटाए तो सामने आया कि गौरव अकेला ही बिल्डिंग की छत पर पहुंचा था.

रेलिंग पर मिले हैं पैरों के निशान : छत पर करीब ढाई फीट ऊंची लोहे की रेलिंग पर उसके पैरों के निशान भी मिले हैं. ऐसे में पुलिस का कहना है कि ऊंचाई से सेल्फी लेने के प्रयास में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया. पुलिस ने बताया कि परिजनों से बातचीत में सामने आया कि गौरव को सेल्फी लेने और रील बनाने का शौक था. वह करीब एक साल से एक आईटी कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम कर रहा था. दो दिन वह जयपुर के सीतापुरा स्थित ऑफिस जाता और चार दिन घर से काम करता था.

ऊंचाई से नजर आता है पूरा शहर : उसका घर सोडाला इलाके में है. पुलिस के अनुसार, परिजनों से पूछताछ में सामने आया है कि गौरव ने उनसे एक ऐसी जगह के बारे में बताया था, जहां ऊंचाई से पूरा शहर नजर आता है. घटना वाले दिन (4 सितंबर) को वह महिमा पार्क जाने का कहकर घर से निकला था, जहां से मेट्रो से वह न्यू आतिश मार्केट पहुंचा. वह बिल्डिंग में अकेला छत पर पहुंचा, जहां उसने रेलिंग पर चढ़कर सेल्फी ली और रील बनाने के प्रयास में छत से गिर गया.

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घटना के बाद मां सदमे में, पिता की हो चुकी मौत : थानाधिकारी सतीशचंद ने बताया कि गौरव का परिवार मूल रूप से दूधली (बस्सी) का रहने वाला है. वह रामनगर (सोडाला) में अपने परिवार के साथ रहता था. उसके पिता का निधन हो चुका है. परिवार में एक बहन और मां है. इस घटना के बाद मां सदमे में है. पुलिस ने इस घटना को लेकर एफएसएल की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है.

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