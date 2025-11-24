झांसी स्टेशन पर ट्रैक निर्माण के चलते 22 ट्रेनें रद, कई ट्रेनों के बदले गए रूट
वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाई जानी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 10:34 AM IST|
Updated : November 24, 2025 at 11:10 AM IST
आगरा: झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर कंक्रीट स्लैब ट्रैक निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, जिसके चलते 25 नवंबर से 8 जनवरी तक झांसी से आगरा, कानपुर, बीना, ललितपुर और अन्य शहरों के लिए चलने वाली 22 ट्रेनों का संचालन रद किया गया है. इसके साथ ही कई ट्रेनों को आंशिक रद और कई ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है, जिससे आठ जनवरी 2026 तक लोगों को परेशानी होगी.
आगरा रेलवे मंडल की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाई जानी है. इस कार्य के चलते 11901 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आगरा कैंट पैसेंजर 26 नवंबर से नौ जनवरी तक और 11902 आगरा कैंट-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पैसेंजर 25 नवंबर से आठ जनवरी तक संचालित नहीं होगी.
इसके साथ ही 11903 यशवंतपुर-योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन 27 नवंबर से एक जनवरी और 06598 योग नगरी ऋषिकेश-यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर से तीन जनवरी तक निरस्त रहेगी. वॉशेबल एप्रन निर्माण के कारण 12172 हरिद्वार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस ट्रेन 28 नवंबर से छह जनवरी तक बदले रूट मथुरा-बयाना-सागरिया-रूठियाई-बीना के रास्ते और 22456 कालका साईनगर शिरडी 27 नवंबर से चार जनवरी तक बदले रूट मथुरा-बयाना-सागरिया-रूठियाई-बीना के रास्ते से गुजरेगी.
8 जनवरी तक यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी: प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि वॉशेबल एप्रोन हटाकर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाई जाने के कारण ट्रेनें रद की गईं हैं जिससे यात्रियों को आठ जनवरी 2026 तक परेशानी होगी. रेलवे की ओर से निरस्त ट्रेनों की बुकिंग भी रद कर दी है.
ये ट्रेनें रद की गईं
- झांसी-आगरा कैंट एक्सप्रेस 26 नवंबर से 9 जनवरी तक
- आगरा कैंट-झांसी एक्सप्रेस 25 नवंबर से 8 जनवरी तक
- झांसी-इटावा एक्सप्रेस 25 नवंबर से 8 जनवरी तक
- इटावा-झांसी एक्सप्रेस 26 नवंबर से 9 जनवरी तक
- झांसी-ललितपुर मेमो 25 नवंबर से 8 जनवरी तक
- ललितपुर-झांसी मेमो 26 नवंबर से 9 जनवरी तक
- ललितपुर-बीना मेमो 25 नवंबर से 8 जनवरी तक
- बीना- ललितपुर मेमो 25 नवंबर से 8 जनवरी तक
लंबी दूरी की ये ट्रेनें रद
- ट्रेन नंबर 05073 बेंगलुरु सिटी-लालकुआं स्पेशल 2 दिसंबर से 6 जनवरी तक
- ट्रेन नंबर 07363 हुबली-योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक
- ट्रेन नंबर 07364 योग नगरी ऋषिकेश-हुबली स्पेशल एक्सप्रेस 27 नवंबर से 1 जनवरी तक
- ट्रेन नंबर 05559 रक्सौल-उधना स्पेशल एक्सप्रेस 29 नवंबर से 3 जनवरी तक
- ट्रेन नंबर 05560 उधना-रक्सौल स्पेशल एक्सप्रेस 30 नवंबर से 4 जनवरी तक
- ट्रेन नंबर 06597 यशवंतपुर-योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल एक्सप्रेस 27 नवंबर से 1 जनवरी तक
- ट्रेन नंबर 06598 योग नगरी ऋषिकेश-यशवंतपुर स्पेशल एक्सप्रेस 29 नवंबर से 1 जनवरी तक
- ट्रेन नंबर 09043 बांद्रा टर्मिनस-बरहनी स्पेशल एक्सप्रेस 30 नवंबर से 4 जनवरी तक
- ट्रेन नंबर 09044 बरहनी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक
- ट्रेन नंबर 07075 हैदराबाद-गोरखपुर स्पेशल एक्सप्रेस 28 नवंबर से 2 जनवरी तक
- ट्रेन नंबर 07076 गोरखपुर-हैदराबाद स्पेशल एक्सप्रेस 30 नवंबर से 4 जनवरी तक
यह भी पढ़ें: यात्रीगण ध्यान दें! काशी-तमिल संगमम के लिए बनारस से कन्याकुमारी चलेगी स्पेशल ट्रेन, ये होगा समय और रूट
यह भी पढ़ें: काशी-तमिल संगमम के लिए चेन्नई-बनारस स्पेशल ट्रेन; जानिए कब से होगा संचालन, रूट और टाइमिंग