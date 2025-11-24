ETV Bharat / state

झांसी स्टेशन पर ट्रैक निर्माण के चलते 22 ट्रेनें रद, कई ट्रेनों के बदले गए रूट

आगरा: झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर कंक्रीट स्लैब ट्रैक निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, जिसके चलते 25 नवंबर से 8 जनवरी तक झांसी से आगरा, कानपुर, बीना, ललितपुर और अन्य शहरों के लिए चलने वाली 22 ट्रेनों का संचालन रद किया गया है. इसके साथ ही कई ट्रेनों को आंशिक रद और कई ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है, जिससे आठ जनवरी 2026 तक लोगों को परेशानी होगी.



आगरा रेलवे मंडल की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाई जानी है. इस कार्य के चलते 11901 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आगरा कैंट पैसेंजर 26 नवंबर से नौ जनवरी तक और 11902 आगरा कैंट-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पैसेंजर 25 नवंबर से आठ जनवरी तक संचालित नहीं होगी.

इसके साथ ही 11903 यशवंतपुर-योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन 27 नवंबर से एक जनवरी और 06598 योग नगरी ऋषिकेश-यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर से तीन जनवरी तक निरस्त रहेगी. वॉशेबल एप्रन निर्माण के कारण 12172 हरिद्वार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस ट्रेन 28 नवंबर से छह जनवरी तक बदले रूट मथुरा-बयाना-सागरिया-रूठियाई-बीना के रास्ते और 22456 कालका साईनगर शिरडी 27 नवंबर से चार जनवरी तक बदले रूट मथुरा-बयाना-सागरिया-रूठियाई-बीना के रास्ते से गुजरेगी.





8 जनवरी तक यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी: प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि वॉशेबल एप्रोन हटाकर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाई जाने के कारण ट्रेनें रद की गईं हैं जिससे यात्रियों को आठ जनवरी 2026 तक परेशानी होगी. रेलवे की ओर से निरस्त ट्रेनों की बुकिंग भी रद कर दी है.





ये ट्रेनें रद की गईं