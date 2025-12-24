यूपी में IAS अफसरों के बाद 22 PCS अधिकारियों के तबादले; जानें किसे, कहां मिली नई नियुक्ति
नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव देवराज की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कि अधिकारियों को तत्काल नई ज्वाइनिंग पर पोस्टिंग लेनी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 9:10 AM IST
लखनऊ: यूपी में सात IAS अधिकारियों के बाद मंगलवार आधी रात के बाद 22 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. उत्तर प्रदेश नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव देवराज की ओर से तबादला आदेश जारी किया गया. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपनी नई ज्वाइनिंग पर पोस्टिंग लेनी होगी. ऐसा न करने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
जानें किसे, कहां मिली नियुक्ति
- परमानंद झा
वर्तमान पद: अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), शामली
नया पद: अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जौनपुर
- सोहन लाल
वर्तमान पद: उप जिलाधिकारी, लखनऊ
नया पद: अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), शामली
- मीनाक्षी पांडेय
वर्तमान पद: उप जिलाधिकारी, लखनऊ
नया पद: नगर मजिस्ट्रेट, सीतापुर
- रमेश बाबू
वर्तमान पद: उप जिलाधिकारी, मऊ
नया पद: नगर मजिस्ट्रेट, मऊ
- प्रेम नारायण सिंह
वर्तमान पद: संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, अयोध्या
नया पद: अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देवरिया
- चंद्रशेखर
वर्तमान पद: अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कानपुर नगर
नया पद: अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), चित्रकूट
- राजेश कुमार
वर्तमान पद: उप जिलाधिकारी, रामपुर
नया पद: अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कानपुर नगर
- विजय कुमार सिंह
वर्तमान पद: अपर आयुक्त, अलीगढ़ मंडल एवं कुलसचिव, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़
नया पद: मुख्य राजस्व अधिकारी, देवरिया
- अखिलेश यादव
वर्तमान पद: अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अलीगढ़
नया पद: अपर आयुक्त, अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़
- प्रबुद्ध सिंह
वर्तमान पद: अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कौशांबी
नया पद: कुलसचिव, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़
- अनिल कुमार
वर्तमान पद: उप जिलाधिकारी, कुशीनगर
नया पद: अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अलीगढ़
- नम्रता सिंह
वर्तमान पद: अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ
नया पद: अपर जिलाधिकारी (भू-अर्जन), लखनऊ
- दीपक वर्मा
वर्तमान पद: उप जिलाधिकारी, प्रतापगढ़
नया पद: कुलसचिव, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई (इटावा)
- सुभाष चंद्र प्रजापति
वर्तमान पद: प्रधान प्रबंधक, उ.प्र. चीनी मिल संघ, लखनऊ
नया पद: परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ
- महिपाल सिंह
वर्तमान पद: उप जिलाधिकारी, पीलीभीत
नया पद: प्रधान प्रबंधक, उ.प्र. चीनी मिल संघ, लखनऊ
- विवेक कुमार मिश्र
वर्तमान पद: अपर जिलाधिकारी, गाजियाबाद
नया पद: सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद
- अवनीश कुमार सिंह
वर्तमान पद: उप जिलाधिकारी, कानपुर देहात
नया पद: अपर जिलाधिकारी, गाजियाबाद
- ओम प्रकाश
वर्तमान पद: उप जिलाधिकारी, श्रावस्ती
नया पद: अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कौशांबी
- रवेंद्र कुमार
वर्तमान पद: संबद्ध राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
नया पद: उप जिलाधिकारी, श्रावस्ती
- अंशिका दीक्षित
वर्तमान पद: अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बिजनौर
नया पद: अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बिजनौर
- शरद कुमार पाल
वर्तमान पद: सहायक नगर आयुक्त, मेरठ
नया पद: अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बिजनौर
- ऋतु पुनिया
वर्तमान पद: प्रतीक्षारत
नया पद: अपर आयुक्त, अयोध्या मंडल, अयोध्या
