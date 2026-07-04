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पूर्वोत्तर रेलवे में 5 से 10 जुलाई तक मेगा ब्लाॅक; 22 जोड़ी ट्रेनें रहेंगी निरस्त, 28 जोड़ी ट्रेनों का डायवर्जन

पूर्वोत्तर रेलवे ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे में 6 दिन का मेगा ब्लॉक होने जा रहा है. रेलवे प्रशासन ने गोंडा-बुढ़वल रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन निर्माण कार्य के लिये पांच से 10 जुलाई तक मेगा ट्रैफिक ब्लाॅक लेने का फैसला किया है. रिमॉडलिंग के चलते गोरखपुर से चलने वाली ट्रेनें एक हफ्ते तक प्रभावित रहेंगी. इसमें करीब 56 ट्रेन अलग-अलग दिन प्रभावित रहेंगी और 22 जोड़ी ट्रेनें निरस्त रहेंगी. इनमें एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन भी शामिल हैं, जबकि 28 जोड़ी ट्रेनों का डायवर्जन किया गया है. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)