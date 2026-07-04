ETV Bharat / state

पूर्वोत्तर रेलवे में 5 से 10 जुलाई तक मेगा ब्लाॅक; 22 जोड़ी ट्रेनें रहेंगी निरस्त, 28 जोड़ी ट्रेनों का डायवर्जन

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि हमारी कोशिश रहेगी, कम ट्रेन कैंसिल हो.

पूर्वोत्तर रेलवे
पूर्वोत्तर रेलवे (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे में 6 दिन का मेगा ब्लॉक होने जा रहा है. रेलवे प्रशासन ने गोंडा-बुढ़वल रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन निर्माण कार्य के लिये पांच से 10 जुलाई तक मेगा ट्रैफिक ब्लाॅक लेने का फैसला किया है. रिमॉडलिंग के चलते गोरखपुर से चलने वाली ट्रेनें एक हफ्ते तक प्रभावित रहेंगी. इसमें करीब 56 ट्रेन अलग-अलग दिन प्रभावित रहेंगी और 22 जोड़ी ट्रेनें निरस्त रहेंगी. इनमें एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन भी शामिल हैं, जबकि 28 जोड़ी ट्रेनों का डायवर्जन किया गया है.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर काम हो रहे हैं. ऐसे में गोरखपुर-लखनऊ लाइन, गोंडा और गोंडा कचहरी के बीच तीसरी लाइन के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम 5 जुलाई से शुरू होगा, यह 10 जुलाई तक चलेगा.

उन्होंने बताया कि 10 जुलाई तक चलने वाले इस काम में कुल 56 ट्रेनें प्रभावित होंगी. जिनमें से 22 जोड़ी ट्रेन निरस्त की गई हैं. इनमें 8 एक्सप्रेस ट्रेन और 14 पैसेंजर ट्रेनें हैं, जबकि 28 जोड़ी ट्रेनों का डायवर्जन किया गया है. पांच जोड़ी ट्रेन रिशेड्यूल और एक जोड़ी ट्रेन का रेगुलेशन किया गया है.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि यात्रियों को कुछ असुविधा हो सकती, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा नहीं होगी. उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी, कम ट्रेन कैंसिल हो. जो लोग टिकट ले चुके हैं या डायवर्जन की स्थिति होगी, उनका टिकट कैंसिल होगा और पैसा भी रिफंड हो जाएगा.



यह भी पढ़ें : परीक्षार्थियों के लिए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ-गोरखपुर के बीच चलाएगा परीक्षा स्पेशल ट्रेनेंं

TAGGED:

INDIAN RAILWAY
GORAKHPUR NORTH EASTERN RAILWAY
पूर्वोत्तर रेलवे
GORAKHPUR LATEST NEWS
GORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.