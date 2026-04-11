ETV Bharat / state

22 किमी का पैदल सफर खत्म, अब अबूझमाड़ के थुलथुली गांव में बंटने लगा सरकारी राशन

थुलथुली गांव के पास यह पहली घटना थी जब नक्सलियों के सबसे खतरनाक PLGA कम्पनी नंबर 6 और प्लाटून 16 के मजबूत बटालियन के नक्सली इतनी बड़ी संख्या में मारे गए. इस मुठभेड़ में कंपनी नम्बर 6 की कमांडर नीति उर्फ उर्मिला को भी पुलिस ने ढेर किया. इस सफल एनकाउंटर में कंपनी नम्बर 6 को लगभग खत्म कर दिया गया. दरअसल, ग्राम थुलथुली के नेंदूर के जंगलों में नक्सलियों के जमावड़े की सूचना पर पुलिस के जवानों ने स्ट्राइक करके 38 माओवादियों को मार गिराया और PLGA कम्पनी को भारी नुकसान पहुंचाया. इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों के मारे जाने के बाद से ही ग्राम थुलथुली नक्सलमुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ा. और आज की तारीख में ये पूरा इलाका नक्समुक्त हो चुका है.

नारायणपुर: एक वक्त था जब नक्सलियों का काला साम्राज्य अबूझमाड़ में फैला था. उस दौर में अबूझमाड़ का ग्राम थुलथुली नक्सलियों का सबसे सुरक्षित पनाहगार माना जाता था. लेकिन सुरक्षा बलों में इस मिथक को 5 अक्टूबर 2024 खत्म कर दिया. खतरनाक मुठभेड़ में 38 हार्डकोर माओवादियों को जवानों ने मार गिराया. घंटों तक चली इस मुठभेड़ से पूरा इलाका धर्रा गया.

जिला प्रशासन के इंतजाम से ग्रामीण खुश

जहां कभी सरकारी राशन नहीं पहुंचता था आज उसी थुलथुली गांव में शान से सरकारी राशन बंट रहा है. गांव वाले लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. ये साकारात्मक बदलाव जवानों की बदौलत आया. अब इस इलाके में माओवादियों का कोई नामो निशान नहीं है. गांव वाले भी खुश हैं कि उनको सरकार राशन उनके ही गांव में मिल रहा है. पहले गांव के लोग सरकार राशन लेने के लिए करीब 22 किमी का पैदल सफर कर राशन लेने जाते थे. अब जिला प्रशासन की मदद से ट्रैक्टर के जरिए उनके गांव तक ही राशन पहुंचा दिया जा रहा है. कलेक्टर नम्रता जैन ने कहा कि कई दुकानों के जरिए लोगों को राशन देने का प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी.

ओरछा लेने जाना होता था राशन

गांव वाले बताते हैं कि पहले वो लोग राशन लेने के लिए ओरछा तक 22 किमी का सफर तय कर राशन लाते थे. अब जब राशन उनके गांव में ही मिलने लगा है तो उनकी सारी मुसीबतें दूर हो गई हैं. पहले बुजुर्ग और महिलाएं राशन लेने के लिए बारिश और गर्मी में जब जाते थे तो घरवाले उनके लौटने तक परेशान रहते थे. जंगल का घनघोर इलाका और ऊपर से माओवादी समस्या दोनों लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करती थी. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. नक्सल समस्या के खत्म होते ही विकास की लहर गांव गांव तक पहुंचने लगी है.

22 किमी का पैदल सफर हुआ खत्म (ETV Bharat)

‘चावल उत्सव’ का आयोजन

कलेक्टर नम्रता जैन ने कहा कि सीएम से निर्देश के बाद विशेष अभियान चलाकर गांव में ही राशन वितरण की व्यवस्था शुरू की गई है. इस पहल के तहत ‘चावल उत्सव’ का आयोजन कर ट्रैक्टरों के माध्यम से खाद्यान्न सामग्री को सीधे गांव तक पहुंचाया जा रहा है. जिला खाद्य अधिकारी अलाउद्दीन खान ने कहा कि खाद्य विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि दुर्गम क्षेत्रों तक भी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे. अब थुलथुली गांव में ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे ग्रामीणों का समय, श्रम और आर्थिक खर्च तीनों की बचत हो रही है.

22 किमी का पैदल सफर हुआ खत्म (ETV Bharat)

बुनियादी सुविधाओं का हो रहा इजाफा

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अब उनका जीवन पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है और उन्हें बुनियादी सुविधा के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ रही है. थुलथुली ग्राम पंचायत में शुरू हुई यह पहल अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्र में नक्सल प्रभाव के अंत और विकास की नई दिशा को दर्शाती है. यह न केवल प्रशासन की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रमाण है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि अब शासन की योजनाएं अंतिम छोर तक पहुंचने लगी है. यदि इसी तरह प्रयास जारी रहे, तो आने वाले समय में अबूझमाड़ की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी.

नारायणपुर में बदली तस्वीर: अबूझमाड़ से निकलकर दिव्यांग पहुंचे मुख्यालय, माहका इंडोर स्टेडियम में विशेष शिविर से मिल रहा संबल

नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन नजदीक, बदलता अबूझमाड़, दुर्गम गांवों में विकास की दस्तक

नारायणपुर जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव गिरा, अध्यक्ष पिंकी उसेंडी ने बचाई कुर्सी, वोटिंग के बीच हंगामे का वीडियो वायरल