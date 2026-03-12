मनेन्द्रगढ़ में मिले पीलिया के 22 मरीज, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, घर-घर जाकर सर्वे अभियान शुरू
1 मार्च से 12 मार्च के बीच शहर में पीलिया के कुल 22 मरीज सामने आए, जिनमें से कई अब ठीक भी हो चुके हैं.
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेन्द्रगढ़ नगरपालिका में पीलिया के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. 1 मार्च से 12 मार्च के बीच शहर में पीलिया के कुल 22 सक्रिय मरीज सामने आए हैं. बड़ी संख्या में पीलिया मरीजों के सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. शहर में व्यापक सर्वे अभियान शुरू कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार, पीलिया से प्रभावित कुछ मरीज इलाज के लिए अन्य शहरों में गए हैं, जबकि कई मरीज उपचार के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं.
मनेन्द्रगढ़ में मिले पीलिया के 22 मरीज
बीमारी के संभावित स्रोत का पता लगाने के लिए फिल्टर प्लांट से पानी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बीमारी दूषित पानी के कारण फैल रही है या नहीं. स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर के सभी 22 वार्डों में घर-घर सर्वे अभियान चला रही है. मितानिनें और स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों के घर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं. कोशिश है कि पीलिया के संभावित लक्षण वाले लोगों की पहचान कर रहे हैं, ताकि समय रहते इलाज सुनिश्चित किया जा सके.
मितानिनों ने संभाला मोर्चा
जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे और नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी इशहाक खान पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. दोनों अधिकारियों ने फूड सेफ्टी अधिकारी के साथ शहर के होटल, ढाबों और खानपान की दुकानों का निरीक्षण भी किया. निरीक्षण के दौरान खुले में बिक रहे खाद्य पदार्थों की विशेष जांच की गई और दुकानदारों को साफ-सफाई बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए गए.
घर-घर जाकर सर्वे का काम शुरू
अधिकारियों का मानना है कि दूषित पानी या अस्वच्छ खाद्य पदार्थों के कारण पीलिया फैलने की आशंका हो सकती है, इसलिए एहतियात के तौर पर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, उबला या शुद्ध पानी ही पिएं और पीलिया के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल में जांच कराएं. प्रशासन द्वारा स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके.
