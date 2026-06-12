मेरठ में अवकाश पर रहे अधिवक्ता, कोर्ट परिसर में पसरा सन्नाटा; ऑनलाइन बैठक के बाद लिया निर्णय, जानिये वजह
मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा ने कहा कि हमें अवकाश पर जाने का पूर्ण अधिकार है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 11:14 PM IST
मेरठ : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिले के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को अवकाश पर रहने का निर्णय लिया. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन बैठक में यह फैसला लिया.
उच्च न्यायालय बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से गुरुवार को निर्णय लिया गया था. अधिवक्ताओं ने तीन जून 2026 के आदेश का विरोध करते हुए इसे अपनी स्वतंत्रता पर कुठाराघात बताया है.
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद के विषय में टिप्पणी करते हुए कहा था कि यूपी के सभी बार संगठन इस बात का एफिडेविट दें कि वे किसी भी हड़ताल पर नहीं जाएंगे.
उन्होंने बताया कि इसी टिप्पणी के बाद से अधिवक्ताओं में रोष है. उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में जो भी कमेटियां बनी हैं उन्हें नोटिस देने की बाद भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बार अध्यक्ष और सेक्रेटरी को नोटिस देने की बात कही थी.
उन्होंने कहा कि 22 जिलों के पदाधिकारियों ने ऑनलाइन मीटिंग की गई थी. सभी जगह हाईकोर्ट का आदेश भी गया. मीटिंग में 22 जिलों ने यह तय किया कि हम लोग नोटिस का जवाब नहीं देंगे और CJI से मिलेंगे. इस दौरान हम अवकाश पर रहेंगे.
उन्होंने कहा कि आज हम 22 जिलों के अधिवक्ता अवकाश पर हैं. उन्होंने कहा कि हमें अवकाश पर जाने का पूर्ण अधिकार है. उन्होंने बताया कि कमेटी के लिये तो पहले हमें टाइम लेना पड़ेगा. जब हमें टाइम मिल जाएगा तो हम तय करेंगे कि कौन-कौन जिले मिलने जाएंगे.
उन्होंने कहा कि CJI से मिलने 22 जिलों से अध्यक्ष और सेक्रेटरी ही जाएंगे. अधिवक्ताओं ने बताया कि 20 जून को यूपी वेस्ट के 22 जिले के बार के पदाधिकारी एकत्र होंगे. उन्होंने बताया कि पूरे यूपी के अधिवक्ताओं की भी एक मीटिंग करेंगे.
मेरठ बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी और उच्च न्यायालय बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक परवेज आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल न करने के लिए एफिडेविट मांगा है. ये विषय चिंताजनक है. दिल्ली में दस दिन पहले ही हड़ताल हुई.
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