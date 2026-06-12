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मेरठ में अवकाश पर रहे अधिवक्ता, कोर्ट परिसर में पसरा सन्नाटा; ऑनलाइन बैठक के बाद लिया निर्णय, जानिये वजह

कोर्ट परिसर में पसरा सन्नाटा, मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा और सेक्रेटरी परवेज आलम (इनसेट)) ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिले के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को अवकाश पर रहने का निर्णय लिया. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन बैठक में यह फैसला लिया. उच्च न्यायालय बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से गुरुवार को निर्णय लिया गया था. अधिवक्ताओं ने तीन जून 2026 के आदेश का विरोध करते हुए इसे अपनी स्वतंत्रता पर कुठाराघात बताया है. मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा और सेक्रेटरी परवेज आलम ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat) बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद के विषय में टिप्पणी करते हुए कहा था कि यूपी के सभी बार संगठन इस बात का एफिडेविट दें कि वे किसी भी हड़ताल पर नहीं जाएंगे.

उन्होंने बताया कि इसी टिप्पणी के बाद से अधिवक्ताओं में रोष है. उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में जो भी कमेटियां बनी हैं उन्हें नोटिस देने की बाद भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बार अध्यक्ष और सेक्रेटरी को नोटिस देने की बात कही थी.

