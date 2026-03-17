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IIIT रायपुर में 21वीं 'युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का शुभारंभ, डिप्टी सीएम ने कहा, विकास में विज्ञान का बड़ा योगदान

विजय शर्मा ने भारत में विज्ञान के विकास पर चर्चा करते हुए कहा, ''अलग-अलग विषयों पर भारत के मनीषियों और ऋषियों ने उस समय कितने चिंतन कर लिए थे, जो आज भी चिंतन का विषय हैं. किसी एक विषय को समझने के लिए आप प्रायोगिक तरीकों से भी जा सकते हैं और वैचारिक तरीकों से भी जा सकते हैं. पर आपको उस विषय को समझना है तो प्रैक्टिकल के साथ ऑडियोलॉजिकल तरीकों का समावेश जरुरी है. आर्यभट्ट जी ने जो किताब लिखी तो ु4 भागों में उसमें 3 सूत्र दिए, जिनमें न्यूटन के 3 नियमों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाती है.''

रायपुर: नया रायपुर के IIIT में 21वें छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया. आयोजन का शुभारंभ डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री विजय शर्मा ने किया. 2 दिवसीय सम्मेलन का संयुक्त आयोजन छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा ट्रिपलआईटी नया रायपुर द्वारा किया जा रहा है. सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए विजय शर्मा ने कहा कि राज्य के विकास में विज्ञान, नवाचार और शोध की महत्वपूर्ण भूमिका है. डिप्टी सीएम ने अपने छात्र जीवन और विज्ञान अध्ययन की यादें साझा करते हुए कहा कि विज्ञान पढ़ने से पहले मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ती थी जिसके कारण कई लेक्चर मैंने छोड़ दिए, पर धीरे धीरे सब सीख गया. आज जो रिसर्च पेपर आए हैं, सभी अंग्रेजी में हैं. पर हमें अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी विज्ञान के अध्ययन और रिसर्च पेपर लाने की आवश्यकता है ताकि एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति भी समझ कर पढ़ सके.

यंग साइंटिस्ट के 194 पेपर्स को जांचेंगे 45 परीक्षक

विजय शर्मा ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ के यंग साइंटिस्ट के द्वारा प्रस्तुत किए गए 194 पेपर्स को जांचने के लिए देश भर से जो हमारे 45 परीक्षक आए हैं, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं. छत्तीसगढ़ की सरकार ने राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए शोधकर्ताओं को भारत के विज्ञान तीर्थों का दर्शन कराने के लिए विज्ञान तीर्थ दर्शन योजना शुरू की जा रही है. जिसमें विज्ञान के विद्यार्थी सीवी रमन, शांति स्वरूप भटनागर, बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बोस, डॉ. होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, सत्येंद्रनाथ बोस, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अबुल कलाम आजाद जैसे भारत के महान वैज्ञानिकों के कार्यस्थल को जाकर देख सकेंगें और विज्ञान के अनुसंधानों की जानकारी ले सकेंगे.

यंग साइंटिस्ट के 194 पेपर्स को जांचेंगे 45 परीक्षक (ETV Bharat)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हुई चर्चा

कार्यक्रम में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा समर्थित विभिन्न योजनाओं और शोध परियोजनाओं से जुड़ी पूरी जानकारी सामने रखी. उन्होंने बताया कि राज्य शासन किस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है. प्रो. ओम प्रकाश व्यास ने कहा कि ट्रिपल आईटी नया रायपुर में इस सम्मेलन का आयोजन संस्थान की शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने विज्ञान के बदलते स्वरूप और 'इंटरडिसिप्लिनरी' सहयोग पर जोर दिया. उन्होंने उपमुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वर्तमान में युवा वैज्ञानिक कांग्रेस में 20 विषय श्रेणियां निर्धारित हैं. 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरविषयी अनुप्रयोग' को 21वीं श्रेणी के रूप में जोड़ा जाए, ताकि उभरती डिजिटल तकनीकों में युवा प्रतिभाओं को विशेष मंच मिल सके.

सरकार के पहल की तारीफ की

छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक पी. कवीश्वर ने कहा कि छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक सम्मेलन राज्य की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करना और क्वालिटी शोध को बढ़ावा देना है. प्रो. एस. के. पांडेय ने कहा कि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों की भूमिका वैज्ञानिक सोच विकसित करने और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है.

194 शोध-पत्र प्राप्त हुए

इस सम्मेलन में ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल के माध्यम से कुल 194 शोध-पत्र प्राप्त हुए, जो देश भर के युवा शोधकर्ताओं ने अपने शोध-पत्र 20 विविध वैज्ञानिक विषयों में किए हैं. इस दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान स्वीकृत शोध-पत्रों को उनके संबंधित विषय-क्षेत्र में विशेषज्ञों के पैनल के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे शोधार्थियों को अपने कार्य पर विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त होंगे.

समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम और इटली की कंपनी स्मार्ट मी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सम्मेलन के समापन समारोह में 18 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे. इस अवसर पर वे विभिन्न विषय-धाराओं में चयनित सर्वश्रेष्ठ शोध-पत्र प्रस्तुत करने वाले युवा वैज्ञानिकों को सम्मानित करेंगे और उन्हें पुरस्कार प्रदान करेंगे. इस समारोह में इटली की प्रतिष्ठित कंपनी स्मार्ट मी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. एंजेलो ज़ाइया भी शामिल होंगे.