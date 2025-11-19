ETV Bharat / state

किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त जारी, सीएम भजनलाल बोले, 'कांग्रेस राज में चलती थी 'कट मनी'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम किसान सम्मान निधि के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि अब किसानों के खाते में सीधे राशि जा रही है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 3:46 PM IST

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'पीएम-किसान उत्सव दिवस' के अवसर पर बुधवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी गई. इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा में राज्य स्तरीय और सभी जिलों में भी किया गया. कार्यक्रम में प्रदेश के 66 लाख 62 हजार किसानों को खातों में 1 हजार 332 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई. इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज किसान से लेकर हर व्यक्ति के खाते में राशि सीधे हस्तांतरित की जा रही है. जबकि कांग्रेस सरकार में 'कट मनी' होती थी. सहकारिता को भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया था, लेकिन भाजपा सरकार में हर व्यक्ति को सीधा और पूरा लाभ मिल रहा हैं.

'विपक्ष चुनावी घोषणा बताती थी': मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान, मजदूर, माता-बहनें और युवा जब आगे बढ़ेंगे, तो देश आगे बढ़ेगा. इस संकल्प के साथ पीएम मोदी काम कर रहे हैं. जब प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि शुरू की, तब कांग्रेस के नेता कहते थे कि यह चुनावी घोषणा है. लेकिन आज यह 21वीं किस्त है. यह कोई किस्त वितरण समारोह नहीं है, बल्कि हमारी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है, जो बताता है कि सरकार किस तरह से किसानों के लिए काम करना चाहती है. पीएम मोदी ने किसानों से किया हर वादा पूरा किया है. सीएम ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में कांग्रेस ने जमकर भ्रष्टाचार किया. सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, लेकिन अब हमारी सरकार इनके इस अड्डे का खात्मा कर रही है.

पढ़ें: बांसवाड़ा में सीएम शर्मा की घोषणा, किसान सम्मान निधि बढ़ाकर बारह हजार की जाएगी

'कांग्रेस सरकार में 'कट मनी' होती थी': सीएम ने कहा कि पिछली सरकार में किसान और उनके परिवार को पेपर लीक दंश झेलना पड़ा था. लेकिन हमारी सरकार में एक भी पेपर आउट नहीं हुआ. हमने वादा किया था 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, अब तक 92 हजार नौकरी दे चुके हैं. दिसंबर में फिर रोजगार उत्सव में नौकरी देंगे. सीएम ने कहा कि कांग्रेस हमारी योजनाओं पर सवाल उठाती है, लेकिन उनके शासन के समय में कट मनी चला करती थी. कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से जब 100 रुपए भेजा जाता है, तो किसानों के पास 10 रुपए पहुंचता है. इसका मतलब साफ था कि उनकी सरकार में किस तरह से बीच में कट मनी होती थी. लेकिन आज पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के खाते में बिना किसी कट मनी के सीधा पूरा पैसा पहुंच रहा है.

पढ़ें: मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: किसानों को धनतेरस पर गिफ्ट, राज्य के 72 लाख खातों में रुपए ट्रांसफर

दिन में 100 बार इंजन का हैंडल लगाया : सीएम ने अपने समय को याद करते हुए कहा कि हमने इंजन में हैंडल खूब लगाया है. दिन भर में 100 बार हैंडल लगाते थे, हाथ दर्द करने लग जाता था. इसलिए किसानों के दर्द को हम जानते हैं. किसान जानता है कि अगर खेती में 1 साल का नुकसान हुआ है, तो ईश्वर इतना दयालु है कि 3 साल में उसकी भरपाई भी करता है. सीएम ने कहा कि पीएम मोदी और राज्य की सरकार किसानों के हितों में काम करने के लिए कटिबध है. हमने जो एक-एक वादा किसानों से किया है उसे पूरा कर रहे हैं.

पढ़ें: भागीरथ बोले- कांग्रेस ध्यान देती तो किसानों की हालत नहीं रहती खराब

'किसान के बेटे के लिए ला रहे पॉलिसी': मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान के बेटे के लिए हम जल्दी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, जिसमें किसान के बेटे को किस तरह से रोजगार और स्वरोजगार मिले, इसको लेकर उसमें प्रावधान किए जाएंगे. सीएम ने कहा कि 3000 किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, केंद्र से 6000 मिल रहे हैं, कुल 9000 रुपए राशि हो गई. हम इसे बढ़ा कर 12000 रुपए करने जा रहे हैं. सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि इस राशि से किसानों को क्या लाभ होने वाला है, लेकिन 'मुर्गी के लिए तकवा का घाव बहुत बड़ा होता है'. कांग्रेस को कहने में किसानों के लिए यह बहुत छोटी रकम लगती होगी, लेकिन यह किस्त किसान के लिए खाद लाने के लिए बहुत बड़ी राशि होती है.

21वीं किस्त हुई जारी: सहकारिता मंत्री गौतम दक ने कहा कि प्रदेश के 66 लाख 62 हजार किसानों को खातों में 1 हजार 332 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई. देशभर में 9 करोड़ कृषकों को 18 हजार करोड़ की राशि हस्तान्तरित हुई. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत से लेकर आज से पहले तक 20 किस्त जारी की जा चुकी थी, जिससे राज्य के कृषकों को 25 हजार 142 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित हुई. साथ ही, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 4 किस्तों के माध्यम से 2 हजार 73 करोड़ रुपए की राशि भी राज्य के किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है. दक ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए की राशि तीन समान किश्तों में प्रदान की जाती है. राजस्थान में किसानों को अतिरिक्त राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 3 हजार रुपए की राशि दी जा रही है.

किरोड़ी ने कसा तंज: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में जब अच्छी बारिश हो रही, तब भी विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है. अच्छी बारिश से नुकसान हुआ, उसके लिए सरकार ने राहत भी दी. ये समझ से परे है कि जब भी प्रदेश में अच्छा काम होता है, तो विपक्ष के पेट मे मरोड़े क्यों चलने लग जाते हैं? किसानों को फसल खराबे और अतिवृष्टि का मुआवजा दिया गया है. मीणा ने कहा कि इस बार प्रदेश में खुशहाली है, हर किसान के चेहरे पर अच्छी बारिश की वजह से रौनक है. सरकार हमेशा किसानों के चेहरे पर खुशी रहे, इसके लिए काम कर रही है. किसान के खाद बीज को लेकर भी सरकार संकल्पित है और लगातार काम कर रही है.

CM KISAN SAMMAN NIDHI YOJNA
CM BHAJANLAL TARGETS CONGRESS
21ST INSTALLMENT OF PM KISAN NIDHI
पीएम किसान सम्मान निधि योजना
PM KISAN SAMMAN NIDHI

