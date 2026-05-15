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पुलिस थाने बुलाकर लौटाए चोरी और गुम हुए 215 मोबाइल, असली मालिकों के चेहरे खिले

अजमेर: पुलिस ने खोए और चोरी हुए 215 मोबाइल बरामद किए हैं. बरामद खोए और चोरी हुए फोन प्रदेश के कई जिलों और अन्य राज्यों में संचालित हो रहे थे. इन मोबाइल के खोने और चोरी होने के प्रकरण सीईएसआर पोर्टल पर मोबाइल मालिकों ने दर्ज किए थे. बरामद 215 मोबाइल की मार्केट कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है. पुलिस के प्रयास से कई मोबाइल मालिकों को खोए और चोरी हुए मोबाइलों से राहत मिली है.

मोबाइल चोरी की लगातार वारदातों के चलते पुलिस ने खोए और चोरी गए मोबाइलों को ट्रेस पर लगाकर रखना शुरू किया. अजमेर पुलिस का यह प्रयास कारगार साबित हो रहा है. अजमेर पुलिस कप्तान हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि जिले में खोए और चोरी हुए मोबाइल के मालिकों ने सीईएसआर पोर्टल पर प्रकरण दर्ज किए थे. प्रकरण दर्ज होने के बाद मामले सम्बंधित थाने पहुंचे. विभिन्न थानों से एक टीम बनाई गई. साथ ही ट्रेस पर लगे मोबाइलों की लगातार साइबर सेल की टीमों ने तकनीकी रूप से मॉनिटरिंग की थी. चोरी और गुम मोबाइल प्रदेश के विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों में चल रहे थे. इन मोबाइल को विभिन्न टीमें बनाकर बरामद किया गया.