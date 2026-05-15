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पुलिस थाने बुलाकर लौटाए चोरी और गुम हुए 215 मोबाइल, असली मालिकों के चेहरे खिले

अजमेर पुलिस ने चोरी और गुम हुए 215 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सुपुर्द किए हैं.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 5:06 PM IST

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अजमेर: पुलिस ने खोए और चोरी हुए 215 मोबाइल बरामद किए हैं. बरामद खोए और चोरी हुए फोन प्रदेश के कई जिलों और अन्य राज्यों में संचालित हो रहे थे. इन मोबाइल के खोने और चोरी होने के प्रकरण सीईएसआर पोर्टल पर मोबाइल मालिकों ने दर्ज किए थे. बरामद 215 मोबाइल की मार्केट कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है. पुलिस के प्रयास से कई मोबाइल मालिकों को खोए और चोरी हुए मोबाइलों से राहत मिली है.

मोबाइल चोरी की लगातार वारदातों के चलते पुलिस ने खोए और चोरी गए मोबाइलों को ट्रेस पर लगाकर रखना शुरू किया. अजमेर पुलिस का यह प्रयास कारगार साबित हो रहा है. अजमेर पुलिस कप्तान हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि जिले में खोए और चोरी हुए मोबाइल के मालिकों ने सीईएसआर पोर्टल पर प्रकरण दर्ज किए थे. प्रकरण दर्ज होने के बाद मामले सम्बंधित थाने पहुंचे. विभिन्न थानों से एक टीम बनाई गई. साथ ही ट्रेस पर लगे मोबाइलों की लगातार साइबर सेल की टीमों ने तकनीकी रूप से मॉनिटरिंग की थी. चोरी और गुम मोबाइल प्रदेश के विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों में चल रहे थे. इन मोबाइल को विभिन्न टीमें बनाकर बरामद किया गया.

50 लाख रुपए कीमत के फोन लौटाए (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: 45 लाख के 151 गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद कर पुलिस ने मालिकों को किए सुपुर्द

सीईएसआर पोर्टल पर दर्ज करवाएं चोरी और गुम मोबाइल की शिकायत: एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि सीईएसआर पोर्टल पर बिना पुलिस की मदद से कोई भी व्यक्ति कही से भी मोबाइल गुम और चोरी होने पर सीईएसआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकता है. उस मोबाइल को ट्रेस पर लगाया जाता है. मोबाइल चालू होते ही पुलिस के पास अलर्ट भी आ जाता है. बरामद मोबाइलो में दरगाह, रामगंज, क्लॉक टावर थाना समेत ज्यादातर मोबाइल शहरी क्षेत्र के परिवादियों के हैं. उन्होंने बताया कि परिवादियों को बुलाकर उन्हें मोबाइल लौटाए जा रहे हैं. मोबाइल मिलने से उनके चेहरों पर खुशी आई है.

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215 मोबाइल बरमाद
STOLEN AND LOST MOBILES RECOVERED
215 LOST AND STOLEN MOBILES TRACED
MOBILES HANDED OVER TO THEIR OWNERS
RECOVERED MOBILES WORTH RS 50 LAKH

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