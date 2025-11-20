ETV Bharat / state

सड़क सुरक्षा अभियान: नियम तोड़ने वालों पर कानून का शिकंजा, 15 दिनों में 2128 चालान

बूंदी में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 25 हजार 745 से अधिक वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया.

Road Safety Campaign
ट्रक चालक को समझाते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 20, 2025 at 7:42 PM IST

3 Min Read
बूंदी: पुलिस की ओर से यहां 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान जिलेभर में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 2128 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की और 25 हजार 745 से अधिक वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया.

जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 4 नवंबर से 18 नवंबर तक चले इस विशेष अभियान को सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ संचालित किया गया. सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार यह अभियान चलाया गया, ताकि लोगों में नियमों के प्रति अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके.

नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई: एसपी ने बताया कि पुलिस ने 15 दिनों में कई श्रेणियों में सख्त कानूनी कार्रवाई की. उन्होंने साफ कहा कि सड़क पर लापरवाही करने वालों को किसी भी स्थिति में नहीं बख्शा जाएगा. अभियान के दौरान नियमों का पालन न करने वालों पर लगातार नजर रखी गई और आवश्यकतानुसार मौके पर ही चालान काटे गए.

25 हजार से अधिक लोगों को मिला जीवन रक्षक संदेश: एसपी ने बताया कि कार्रवाई के साथ-साथ पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक जागरूकता भी फैलाई. जिलेभर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों, रोड सेफ्टी कैंप और सड़क किनारे चलाए गए विशेष संवाद अभियानों के माध्यम से 25,745 से अधिक वाहन चालकों और आमजन को यातायात नियमों की जानकारी दी गई. सभी सीओ सर्किल पर सीओ और हाईवे मोबाइल यूनिट को विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार लगातार निगरानी रखें, ताकि हाईवे पर होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं को रोका जा सके.

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संकल्प: जिला पुलिस अधीक्षक मीणा ने बताया कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन भर नहीं है, बल्कि यह जीवन की रक्षा से जुड़ा संकल्प है. हमारा उद्देश्य है कि बूंदी जिले के हर नागरिक की यात्रा सुरक्षित हो. दुर्घटनाओं में कमी तभी संभव है जब पुलिस, प्रशासन, टोल कर्मी, मेंटेनेंस एजेंसियां और आमजन सभी मिलकर जिम्मेदारी निभाएं. उन्होंने कहा कि सड़क पर थोड़ी सी सावधानी कई जिंदगियां बचा सकती है. इसलिए सभी वाहन चालकों को चाहिए कि यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन करें और दूसरों के जीवन को खतरे में न डालें.

उल्लंघन के आधार पर चालान का विवरण:

  • शराब पीकर वाहन चलाने वाले — 170 चालान
  • तेज गति से वाहन चलाने वाले — 481 चालान
  • गलत दिशा में वाहन चलाने वाले — 1242 चालान
  • खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले — 6 चालान
  • बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाने वाले — 68 चालान
  • बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने वाले — 161 वाहन

