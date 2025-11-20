ETV Bharat / state

सड़क सुरक्षा अभियान: नियम तोड़ने वालों पर कानून का शिकंजा, 15 दिनों में 2128 चालान

ट्रक चालक को समझाते पुलिसकर्मी ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: पुलिस की ओर से यहां 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान जिलेभर में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 2128 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की और 25 हजार 745 से अधिक वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया. जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 4 नवंबर से 18 नवंबर तक चले इस विशेष अभियान को सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ संचालित किया गया. सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार यह अभियान चलाया गया, ताकि लोगों में नियमों के प्रति अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके. नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई: एसपी ने बताया कि पुलिस ने 15 दिनों में कई श्रेणियों में सख्त कानूनी कार्रवाई की. उन्होंने साफ कहा कि सड़क पर लापरवाही करने वालों को किसी भी स्थिति में नहीं बख्शा जाएगा. अभियान के दौरान नियमों का पालन न करने वालों पर लगातार नजर रखी गई और आवश्यकतानुसार मौके पर ही चालान काटे गए. पढ़ें: सड़क सुरक्षा अभियान: 51 हजार वाहन चालकों के चालान, नियम तोड़ने पर 1034 व्हीकल सीज