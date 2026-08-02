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बहराइच पुलिस की बड़ी सफलता: 211 खोए मोबाइल बरामद, वापस पाकर खिले लोगों के चेहरे

₹1 करोड़ के 211 खोए मोबाइल बरामद ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: जनपद में पुलिस ने एक शानदार सफलता हासिल की है. यहां खोए हुए 211 मोबाइल फोन को सकुशल बरामद कर लिया है. उसके बाद रविवार को पुलिस लाइन में उनके असली मालिकों को बुलाकर सौंप दिया गया. अपना कीमती फोन वापस पाकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ आई. इन मोबाइलों की कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई गई है. इस दौरान अपना खोया हुआ फोन वापस पाकर लोगों ने पुलिस का धन्यवाद किया. ₹1 करोड़ के 211 खोए मोबाइल बरामद (Video Credit; ETV Bharat) एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि बहराइच पुलिस की सर्विलांस और साइबर की टीम ने चोरी और खोए हुए 211 मोबाइल बरामद किए हैं. इन मोबाइल फोन के गुम होने पर इनके मालिकों ने सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी. उसके बाद पुलिस पिछले दो महीने से लगातार प्रयास करके इनको बरामद कर लिया, जिन्हें रविवार को उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया.