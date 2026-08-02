बहराइच पुलिस की बड़ी सफलता: 211 खोए मोबाइल बरामद, वापस पाकर खिले लोगों के चेहरे
एसपी ने कहा कि अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो CEIR पोर्टल पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 6:14 PM IST
बहराइच: जनपद में पुलिस ने एक शानदार सफलता हासिल की है. यहां खोए हुए 211 मोबाइल फोन को सकुशल बरामद कर लिया है. उसके बाद रविवार को पुलिस लाइन में उनके असली मालिकों को बुलाकर सौंप दिया गया. अपना कीमती फोन वापस पाकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ आई. इन मोबाइलों की कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई गई है. इस दौरान अपना खोया हुआ फोन वापस पाकर लोगों ने पुलिस का धन्यवाद किया.
एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि बहराइच पुलिस की सर्विलांस और साइबर की टीम ने चोरी और खोए हुए 211 मोबाइल बरामद किए हैं. इन मोबाइल फोन के गुम होने पर इनके मालिकों ने सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी. उसके बाद पुलिस पिछले दो महीने से लगातार प्रयास करके इनको बरामद कर लिया, जिन्हें रविवार को उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया.
एसपी ने कहा कि अगर आपका मोबाइल गिर जाता है या फिर खो जाता है तो CEIR पोर्टल पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं. उन्होंने कहा कि अगर आप थाने नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो UP Police CCOPS ऐप पर जाएं और CEIR पोर्टल खोलकर लॉगिन कर लें. वहां अपने मोबाइल से संबंधित जानकारी जैसे- उसका IMEI नंबर, मॉडल, फोन कब और कहां खोया आदि की जानकारी भर दें.
ये सारी चीजें ऑटोमैटिक संबंधित थाने को मिल जाती हैं. यहां का सर्विलांस सेल लगातार इसकी मॉनिटरिंग करता है और CEIR पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों के आधार पर मोबाइलों को खोजने का प्रयास करता है. फोन मिल जाने पर इसी तरह का एक आयोजन करके हम सभी को उनका मोबाइल वापस सौंप देते हैं.
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