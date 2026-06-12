जयपुर में दो गोदाम में बिना लाइसेंस मिले पटाखों के 2,102 कर्टन जब्त, दुकान संचालक गिरफ्तार
जयपुर में पटाखों के अवैध भंडारण पर करधनी थाना पुलिस का एक्शन.
Published : June 12, 2026 at 3:47 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में खोह नागोरियान इलाके में पटाखों की अवैध फैक्ट्री में विस्फोट और आग लगने की घटना में आठ लोगों की मौत के बाद पुलिस एक्टिव हुई है. जयपुर में अवैध रूप से पटाखों की फैक्ट्री के साथ ही पटाखों के अवैध भंडारण पर भी पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दिया. अब करधनी थाना पुलिस ने शुक्रवार को दो गोदाम में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से इकठ्ठा किए पटाखों पर शिकंजा कसा. पटाखों को जब्त करने के साथ ही दुकान संचालक को गिरफ्तार कर लिया. करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की.
टीम को मिली थी जानकारी: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि जिले में बिना लाइसेंस संचालित विस्फोटक पदार्थ की फैक्ट्रियों के साथ ही गोदामों में अवैध रूप से पटाखों का संग्रहण करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसे लेकर एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता, झोटवाड़ा एसीपी शिव कुमार के सुपरविजन में करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम को करधनी थाना इलाके की वसंत विहार कॉलोनी में बंद गोदाम में पटाखों के अवैध भंडारण की जानकारी मिली थी.
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जांच में सामने आई गड़बड़ी: डीसीपी प्रशांत किरण का कहना है- गोदाम संचालक विनोद अग्रवाल को मौके पर बुलाकर गोदाम को खुलवाया गया और जांच की गई. यहां दो गोदाम में कई कार्टन में भारी मात्रा में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया था. पुलिस ने पूछा तो उसने लाइसेंस नहीं होने की बात कही. पुलिस ने दो गोदाम से 2,102 बड़े कर्टन में रखे पटाखों को बीएनएस और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं में जब्त कर लिया. गोदाम संचालक विनोद अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है.
गैर इरादतन हत्या का मुकदमा होगा दर्ज: उन्होंने आमजन को आगाह किया है कि क्षेत्र में बिना लाइसेंस विस्फोटक पदार्थ की फैक्ट्रियों का संचालन करने वालों और बिना लाइसेंस के विस्फोटक पदार्थ (पटाखों) का अवैध रूप से भंडारण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अवैध रूप से विस्फोटक की फैक्ट्रियों का संचालन करने या पटाखों का भंडारण करने से कोई अप्रिय घटना होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा.
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