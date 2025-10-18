भिवानी पहुंचा 21 हजार मीट्रिक टन खाद, रबी सीजन में फसल बुआई में किसानों को नहीं होगी परेशानी
रबी फसल की बिजाई के लिए खाद की समस्या को हल करने के लिए सरकार की ओर से एहतियाती कदम उठाये जा रहे हैं.
Published : October 18, 2025 at 8:17 PM IST
भिवानीः हरियाणा में रबी फसल के लिए मांग के अनुरूप खाद की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार तैयारी कर चुकी है. सभी जिलों में डीएपी सहित अन्य खाद की आपूर्ति की जा रही है. इसी कड़ी में भिवानी जिले में 3 हजार एमटी (मीट्रिक टन) डीएपी खाद का फ्रेश स्टॉक पहुंच. किसानों को समय पर खाद की आपूर्ति, स्टॉक, कालाबाजारी पर रोक सहित अन्य मुद्दे पर कृषि विभाग नजर रख रहा है. विभाग की कोशिश है कि किसानों को बिजाई के समय खाद के लिए लंबी-लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़े.
भिवानी में डीएपी की कोई कमी नहींः भिवानी में 3 हजार एमटी (मीट्रिक टन) डीएपी खाद का एक रैक पहुंचा है. कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. विनोद फौगाट ने बताया कि भिवानी जिले में करीब 20-25 एमटी डीएपी खाद की जरूरत होती है. जबकि जिले में 21 हजार एमटी के करीब खाद पहुंच चुकी है. फिलहाल जिले में 3 हजार एमटी से अधिक खाद विक्रेताओं के पास उपलब्ध है. अभी जो रैक आया है उसमें 60 हजार हजार बैग है. वर्तमान में भिवानी में डीएपी की कोई कमी नहीं है.
बारिश की वजह से बिजाई एरिया बढ़ने का अनुमानः उपनिदेशक डॉ. विनोद फौगाट ने बताया कि डीएपी खाद किसी भी फसल की बिजाई के समय प्रयोग होती है, बाद में प्रयोग नहीं होती है. अब रबी फसल की बिजाई तैयारी चल रही है. इस बार जिले में बारिश की वजह से बिजाई एरिया बढ़ सकता है और बिजाई जल्दी होने की संभावना है. जिले में 20-25 हजार एमटी की आवश्यकता होती है, जो पूरी हो जाती है.
क्या बोले अधिकारीः डॉ. विनोद फौगाट ने कहा कि "भिवानी में किसी भी किसान ने ऐसी शिकायत नहीं की कि उसे खाद के साथ अन्य आइटम दिया गया हो. हमारे यहां खाद का मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो रैक प्वाइंट से लेकर किसान तक खाद सप्लाई पर नजर रखता है. रैक पर वे खुद जाते हैं. साथ ही एसएमएस और क्यूसीआई भी मौजूद रहते हैं. इसके बाद जैसे ही ट्रक वहां से खाद लेकर निकलता है तो उसकी सूचना आगे देते हैं. आगे हमारे अधिकारी खड़े होकर खाद को बंटवाते हैं."