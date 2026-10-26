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देवरिया के बरहज में 2100 साल पुराना नगर, ज़मीन से निकला सावां भरा घड़ा; काला टीला होगा संरक्षित !

देवरिया के बरहज में 2100 साल पुराना नगर ! ( ईटीवी भारत )

देवरिया: देवरिया जनपद के बरहज विकास खंड में ज़मीन के नीचे करीब 2100 साल पुराना इतिहास दबा है. बरहज के खुदिया बुजुर्ग स्थित प्राचीन काला टीला अब संरक्षित होने जा रहा है. पुरातत्व विभाग ने इसकी प्रक्रिया तेज कर दी है. इसकी पहली अधिसूचना जारी हो चुकी है और उस पर आम जनता से आपत्तियां भी मांगी जा चुकी हैं. अब राज्यपाल की अनुमति के बाद लोकभवन से दूसरी और अंतिम अधिसूचना जारी होगी, तभी इसके संरक्षण का कार्य विधिवत रूप से आगे बढ़ेगा.

क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, गोरखपुर डॉ. कृष्ण मोहन दुबे ने बताया कि बरहज क्षेत्र बहुत प्राचीन है. यहां से पहले इंगुरी सराय, खुदिया बुजुर्ग जैसे स्थलों से भी अवशेष मिले हैं. इसी प्राचीनता को देखते हुए गोरखपुर की क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई ने बरहज ब्लॉक में वृहद ग्राम स्तरीय 45 दिनों के सर्वेक्षण का प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ASI और राज्य पुरातत्व विभाग को भेजा है. ASI ने सर्वे की मंज़ूरी दे दी है, अब राज्य सरकार से स्वीकृति मिलते ही ग्राम स्तरीय सर्वे शुरू करा दिया जाएगा.

देवरिया के बरहज में मिला 2100 साल पुराना नगर. (ईटीवी भारत)

पुरातत्वविदों के अनुसार, इस टीले का इतिहास बेहद समृद्ध है. प्रारंभिक जांच में यहां से अब तक नौवीं और दसवीं शताब्दी की प्राचीन मूर्तियां, शुंगकालीन संरचना और कुषाण काल की ईंटें मिली हैं. इसे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 2100 साल पहले का माना जा रहा है.

देवरिया के बरहज में मिला 2100 साल पुराना नगर. (ईटीवी भारत)

आगे की योजना - बरहज ब्लॉक में 45 दिन का ग्राम स्तरीय सर्वे

वर्तमान स्थिति - पहली अधिसूचना जारी, आपत्ति पूरी, दूसरी अधिसूचना राज्यपाल से आनी बाकी

विशेष संभावना - NBPW - उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड परंपरा के अवशेष

प्रमुख साक्ष्य - कुषाण कालीन ईंटें, पाल कालीन 9वीं-10वीं शताब्दी की मूर्तियां, फुलेश्वर नाथ मंदिर, भैरवनाथ की मूर्ति

अनुमानित आयु - प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, करीब 2100 साल पुराना संरचना - शुंग कालीन

रकबा - करीब 10 एकड़, जिसमें 5 एकड़ में प्राचीन तालाब

देवरिया के बरहज में मिला 2100 साल पुराना नगर. (ईटीवी भारत)

दूसरी अधिसूचना, राज्यपाल की अनुमति से लोकभवन से जारी होगी. इसमें टीले का गाटा संख्या, रकबा और प्रतिबंधित गतिविधियां स्पष्ट होंगी. इसके बाद ही सीमा निर्धारण, बोर्ड लगना और चौकीदार की तैनाती का काम शुरू होगा.

नियमानुसार किसी भी टीले को संरक्षित करने के लिए दो अधिसूचनाएं ज़रूरी होती हैं. पहली अधिसूचना में टीले को संरक्षित करने के आशय की जानकारी दी जाती है और इस पर 30 से 60 दिन के भीतर ग्रामीणों और भू-स्वामियों से आपत्ति मांगी जाती है. खुदिया बुजुर्ग और काला टीला के मामले में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

देवरिया के बरहज में 2100 साल पुराना नगर ! (ईटीवी भारत)

पालकालीन राजवंश का इतिहास और बरहज से संबंध

पाल वंश ने 750 ईस्वी से 1161 ईस्वी तक पूर्वी भारत पर शासन किया. इसके संस्थापक गोपाल थे. धर्मपाल और देवपाल इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए. इनकी राजधानी मुंगेर और गौड़ बंगाल थी. पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे. नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पाल शासकों ने ही संरक्षण दिया.

देवरिया के बरहज में मिला 2100 साल पुराना नगर. (ईटीवी भारत)

बरहज में मिली 9वीं-10वीं शताब्दी की मूर्तियों की शैली पालकालीन है. देवरिया प्राचीन काल में मध्य देश को बंगाल से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर था, इसलिए यह माना जा रहा है कि पाल काल में बरहज एक महत्वपूर्ण धार्मिक और व्यापारिक केंद्र रहा होगा.

देवरिया के बरहज में मिला 2100 साल पुराना नगर. (ईटीवी भारत)

शुंग काल - जब बना था काला टीला

शुंग वंश ने मौर्य वंश के पतन के बाद 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक राज किया. पुष्यमित्र शुंग इस वंश के संस्थापक थे. शुंग काल को कला के पुनर्जागरण का काल कहा जाता है. इसी काल में सांची स्तूप के तोरणद्वार और भरहुत स्तूप का निर्माण हुआ. काला टीला की विशाल संरचना और उसकी ईंटों की बनावट को शुंगकालीन बताया जा रहा है, जो 2000 साल पहले की किसी बड़ी बौद्ध मठ या किलेबंद बस्ती की ओर इशारा करती है.

देवरिया के बरहज में मिला 2100 साल पुराना नगर. (ईटीवी भारत)

कुषाण काल और NBPW परंपरा

कुषाण वंश ने प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक राज किया. कनिष्क सबसे प्रसिद्ध शासक था. काला टीला पर मिली ईंटें कुषाण काल की हैं, जो पकी हुई और मज़बूत हैं. NBPW यानी उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड परंपरा 700 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक के सबसे उन्नत मृदभांड थे, जिनका रंग चमकदार काला होता था. विभाग को उम्मीद है कि टीले की गहराई में NBPW के टुकड़े भी मिलेंगे, जो इसे 2100 साल से भी अधिक पुराना साबित कर सकते हैं.

अब आगे की योजना क्या है

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही राज्यपाल की अनुमति से दूसरी अधिसूचना जारी होगी, वैसे ही काला टीला को विधिवत संरक्षित घोषित कर सीमा निर्धारण का काम शुरू होगा. इसके साथ ही बरहज विकास खंड के कई गांवों का ग्राम स्तरीय सर्वे भी कराया जाएगा.

देवरिया के बरहज में मिला 2100 साल पुराना नगर. (ईटीवी भारत)

प्राचीन धरोहर पर ग्रामीण बोले

गांव के बुजुर्ग ईश्वर सिंह ने बताया, "यह टीला और मंदिर कितना पुराना है यह हम लोग नहीं जान पाए. एक बार हम खेत की जुताई कर रहे थे तो उसमें घड़ा मिला था, घड़े में मोटा अनाज सवा था. अति प्राचीन टीला है, यहां पर कई मूर्तियां जमीन से निकली हुई हैं.

देवरिया के बरहज में मिला 2100 साल पुराना नगर. (ईटीवी भारत)

रिटायर्ड शिक्षक विजय बहादुर सिंह ने बताया कि गांव का यह टीला निश्चित रूप से पुरातात्विक है, अगर इससे संबंधित कर खुदाई की जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी. इसके बारे में खुद ही हम लोग नहीं जानते हैं कि यह कितने सौ साल पुराना है.

देवरिया के बरहज में मिला 2100 साल पुराना नगर. (ईटीवी भारत)

ग्राम प्रधान विनीत सिंह ने बताया, "टीले पर भैरवनाथ की मूर्ति है और अन्य मूर्तियां हैं जो अति प्राचीन हैं. टीला संरक्षित होने के बाद पुरातत्व विभाग देखरेख करेगा. इसका रकबा तभी पूरा पता चल पाएगा, अभी करीब 10 एकड़ में है. पुरातत्व विभाग इसकी फोटोग्राफी आदि करके ले गया है."