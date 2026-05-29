कानपुर में KDA की 2100 वर्गमीटर जमीन पर पहले किया कब्जा, फिर बेच दी, 5 पर FIR
साल 1968 से पनकी भाऊसिंह में सरकारी जमीन पर जमा रखा था कब्जा, शिकायत मिलने पर एक्शन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 7:53 PM IST
कानपुर: कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) की जमीन पर पिछले कई सालों से कब्जा करने, और फिर उसे बेचने वाले 5 लोगों के खिलाफ ओएसडी जोन-4 डा. रवि प्रताप सिंह ने पनकी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. प्राधिकरण ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद शुक्रवार को यह कार्रवाई की है.
ओएसडी के मुताबिक, साल 1968 से पनकी भाऊसिंह में केडीए की 2100 वर्गमीटर जमीन पर मनीष कुमार, राहुल बाजपेई, अशोक बाजपेई, आकाश बाजपेई व उर्मिला बाजपेई ने कब्जा कर रखा था. इन सभी ने अराजी संख्या- 252, 253, 254, 255, 249 व 256 पर अपने-अपने नाम से रजिस्ट्री करा रखी थी. जबकि पूरी जमीन पर प्राधिकरण का स्वामित्व है. इनके खिलाफ कई बार प्राधिकरण में शिकायतें सामने आईं. जब जांच कराई गई तो सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया. कहा अब पनकी पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच करेगी. बहुत जल्द प्राधिकरण 2100 वर्गमीटर जमीन कब्जे में लेगा.
इसी क्रम में ओएसडी डा. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि शशांक सिंह भदौरिया व अन्य ने 1000 वर्गमीटर जमीन पर अवैध रूप से निर्माण करा रखा था. उनसे जब नक्शा मांगा गया तो वह नहीं दिखा सके. ऐसे में प्रवर्तन दल के सदस्यों ने पूरे परिसर को सील कर दिया. यह कार्रवाई थाना महाराजपुर के अंतर्गत की गई. इसी तरह छतमरा गांव में शांति देवी, संजय पांडेय व अन्य ने साढ़े चार बीघा जमीन पर अवैध रुप से प्लाटिंग कर दी थी. वहां पर भी टीम के सदस्यों ने सीलिंग की कार्रवाई करने के साथ ही भू स्वामी को नोटिसें थमा दी हैं.
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