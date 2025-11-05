ETV Bharat / state

बाड़मेर: गढ़ जोगमाया मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा पर कन्या पूजन, 2100 से अधिक कन्याओं ने लिया भाग

बाड़मेर के गढ़ जोगमाया मंदिर में जिले भर से आई करीब 2100 कन्याओं का भव्य पूजन हुआ.

Kartik Purnima 2026
समारोह में 2100 कन्याओं का पूजन हुआ (ETV Bharat Barmer)
ETV Bharat Rajasthan Team

November 5, 2025

Updated : November 5, 2025 at 9:18 AM IST

बाड़मेर: सीमावर्ती जिले के प्राचीन गढ़ जोगमाया मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक भव्य कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस धार्मिक आयोजन में जिले भर से आई 2100 से अधिक कन्याओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. कन्याओं का विधि-विधान से पूजन किया गया, उन्हें भोजन कराया गया और उपहार भेंट किए गए. मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुंवारी कन्याओं में मां दुर्गा के नौ रूपों का वास होता है. इस दिन कन्याओं की पूजा, सत्कार और भोजन से मां दुर्गा प्रसन्न होकर भक्तों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं.

कार्यक्रम में जिलेभर की बेटियां बड़े उत्साह से शामिल हुईं. शहर के आजाद चौक से गढ़ मंदिर तक बालिकाओं की लंबी कतारें लगी रहीं, जिससे पूरा वातावरण उत्सवमय हो उठा. सोमवार शाम को गढ़ मंदिर में जोगमाया की महाआरती के बाद कन्या पूजन एवं भोज कार्यक्रम संपन्न हुआ. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने गढ़ मंदिर से आजाद चौक तक जवानों को तैनात किया था.

गढ़ जोगमाया मन्दिर में कन्या पूजन
गढ़ जोगमाया मन्दिर में कन्या पूजन (ETV Bharata Bar̥mer)

2100 कन्याओं की पूजा: मंदिर के पंडित राहुल शर्मा ने बताया कि कन्याओं को शक्ति का स्वरूप माना जाता है. ठीक वैसे ही जैसे नवरात्र के नौ दिनों में माता शक्ति के नौ अलग-अलग रूपों का पूजन होता है, उसी प्रकार कार्तिक पूर्णिमा पर माता शक्ति की उपासना, पूजन और प्रसादी का आयोजन किया जाता है. इस कार्यक्रम में प्रत्येक कन्या के माथे पर कुमकुम-अक्षत लगाया गया, लाल मौली बांधी गई और उन्हें देवी का प्रतीक मानते हुए पूजा की गई.

पंडित शर्मा ने आगे बताया कि कन्या पूजन की तैयारियां पिछले दो महीनों से चल रही थीं और कार्यक्रम को बेहद व्यवस्थित ढंग से संपन्न किया गया. आयोजन में 300 से अधिक कार्यकर्ताओं ने कन्याओं की पूजा, भोजन, प्रसाद वितरण और उपहार व्यवस्था को संभाला. इस धार्मिक उत्सव ने न केवल आस्था को मजबूत किया, बल्कि बेटियों के प्रति सम्मान की भावना को भी बढ़ावा दिया.

