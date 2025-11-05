ETV Bharat / state

बाड़मेर: गढ़ जोगमाया मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा पर कन्या पूजन, 2100 से अधिक कन्याओं ने लिया भाग

समारोह में 2100 कन्याओं का पूजन हुआ ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: सीमावर्ती जिले के प्राचीन गढ़ जोगमाया मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक भव्य कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस धार्मिक आयोजन में जिले भर से आई 2100 से अधिक कन्याओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. कन्याओं का विधि-विधान से पूजन किया गया, उन्हें भोजन कराया गया और उपहार भेंट किए गए. मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुंवारी कन्याओं में मां दुर्गा के नौ रूपों का वास होता है. इस दिन कन्याओं की पूजा, सत्कार और भोजन से मां दुर्गा प्रसन्न होकर भक्तों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं. कार्यक्रम में जिलेभर की बेटियां बड़े उत्साह से शामिल हुईं. शहर के आजाद चौक से गढ़ मंदिर तक बालिकाओं की लंबी कतारें लगी रहीं, जिससे पूरा वातावरण उत्सवमय हो उठा. सोमवार शाम को गढ़ मंदिर में जोगमाया की महाआरती के बाद कन्या पूजन एवं भोज कार्यक्रम संपन्न हुआ. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने गढ़ मंदिर से आजाद चौक तक जवानों को तैनात किया था. गढ़ जोगमाया मन्दिर में कन्या पूजन (ETV Bharata Bar̥mer)