210 लोगों ने की हिंदू धर्म में घर वापसी, जांजगीर चांपा में हुआ विशाल हिंदू सम्मेलन

प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि जात पाट में बंटे हिंदुओं को वापस सनातन धर्म में लाने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं. हमारी कोशिश है कि जो भी हिंदू भटककर या किसी लालच में आकर दूसरे धर्म में चले गए हैं, उनको वापस मूल धर्म में लाया जाए. प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि हमारी कोशिश है कि धर्मांतरण से जुड़े कानून को सदन से पास किया जाना चाहिए. प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि इस संबंध में सीएम सहित बीजेपी के तमाम नेताओं से बात हुई है.सभी को कोशिश है कि इस बार विधानसभा सत्र में इसपर चर्चा हो और इसपर सख्त कानून बने.

जांजगीर चाम्पा: चाम्पा नगर में आज हिन्दू सम्मलेन का आयोजन किया गया. विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन शहर के परशुराम चौक, चाम्पा के भाले राव स्टेडियम में किया गया. विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय घर वापसी का कार्यक्रम चलाने वाले प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने किया. विशाल हिंदू सम्मेलन में 210 धर्मांतरित लोगों ने घर वापसी की. प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने सभी 210 लोगों के पांव धोकर उनकी हिंदू धर्म में घर वापसी कराई. घर वापसी करने वाले लोगों ने कहा कि वो वापस अपने सनातन धर्म में लौटकर काफी खुश हैं.

हिन्दू सम्मेलन का किया आयोजन

हिन्दू सम्मेलन में अखिल भारतीय अधिकारी धर्म जागरण, ज्योतिष रत्न, सहित अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख ने शिरकत की और और हिन्दू धर्म की विशालता के बारे में लोगों को बताया. आयोजकों ने हिंदू धर्म को छोड़ कर दूसरे धर्म मे जाने वाले परिवार को किसी के प्रलोभन मे नहीं आने की सलाह दी और हिन्दू धर्म में वापस आ कर अपनी देवी देवताओं को अपनाने की अपील की. विशाल हिंदू सम्मेलन के आयोजन में आरएसएस ने भी अहम भूमिका निभाई.

जांजगीर चांपा में हुआ विशाल हिंदू सम्मेलन (ETV Bharat)



अखिल भारतीय घर वापसी का कार्यक्रम चलाया गया

हिंदू सम्मेलन में 210 धर्मांतरित परिवारों की घर वापसी के लिए प्रबल प्रताप सिंह जूदेव काफी लंबे वक्त से लगे थे. हवन पूजन के बाद एक एककर सभी के पैर प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने धोए और उनकी घर वापसी कराई. घर वापसी करने वालों को धार्मिक ग्रंथ भी भेंट किए गए. प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कहा, देश में अभी भी हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन कराने का दौर चल रहा है. पहले भय दिखा कर वनांचाल के भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था, अब प्रार्थना सभा के माध्यम से प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है. इस मामले में राज्य सरकार से कड़े कानून बनाने के लिए चर्चा हुआ है.

प्रलोभन में नहीं आने की दी गई सलाह

जांजगीर चाम्पा जिला में आयोजित हिन्दू सम्मेलन मे पहुंच कर घर वापसी करने वाले परिवार काफी खुश नजर आए. घर वापसी करने वालों ने कहा कि अब वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे. हिंदू धर्म जागरण द्वारा अब नगर क्षेत्र में साथ साथ जिला और प्रदेश स्तर में हिन्दू सम्मलेन कराने और मतांत्रित परिवारों की घर वापसी कराने की योजना है. इसके लिए संगठन से जुड़े लोग गांव-गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे, ऐसी योजना है.

