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ज्ञानवापी बवाल मामले में 21 साल बाद फैसला; कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों को किया दोष मुक्त

ज्ञानवापी बवाल मामले में 21 साल बाद फैसला. ( Photo Credit: ETV Bharat )