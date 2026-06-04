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ज्ञानवापी बवाल मामले में 21 साल बाद फैसला; कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों को किया दोष मुक्त

ज्ञानवापी मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय और हिंदूवादी नेताओं के बीच बड़ा विवाद हुआ था.

ज्ञानवापी बवाल मामले में 21 साल बाद फैसला.
ज्ञानवापी बवाल मामले में 21 साल बाद फैसला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 7:55 AM IST

2 Min Read
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वाराणसी: ज्ञानवापी में हुए बवाल के मामले में 21 साल बाद सभी आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया गया है. कोर्ट ने भाजपा और हिंदूवादी नेताओं को राहत दी है. दरअसल, ज्ञानवापी मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय और हिंदूवादी नेताओं के बीच बड़ा विवाद हुआ था. इसमें 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. सभी लोगों को जेल भी भेजा गया था.

21 वर्षों बाद मिला न्याय: दोष मुक्त हुए गुलशन कपूर ने बताया कि 21 वर्षों तक काफी लंबी बहस जिरह और बयान के बाद इंसाफ मिला है. उन्होंने कहा कि वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी के माध्यम से मुकदमा लड़ा गया.

इनके साथ एडवोकेट गुलाम गौश खान, एडवोकेट आशिफ उमर के तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय में सुखद अंजाम हुआ की MP-MLA कोर्ट के माननीय न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने साक्ष्य और बयानों के परीक्षण से सभी को दोषमुक्त कर दिया है.

यह था पूरा मामला: उन्होंने बताया कि यह मामला 2005 सपा सरकार में जुमे की नमाज पढ़ने जाते समय हुआ था. जहां मौलाना बातिन की जांच को लेकर मामूली कहासुनी धीरे धीरे भयंकर बवाल और दंगे का रूप ले लिया था. इसमें सरकारी संपत्ति की क्षति के साथ जबर्दस्त बवाल हुआ था.

जब अराजकता हद से ज्यादा बढ़ गई, तब अपनी इज्जत बचाने के लिए बेगुनाह मुस्लिम व्यापारियों और भाजपा नेताओं को नामजद करते हुए संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें वरिष्ठ भाजपा नेता शंकर गिरी, गुलशन कपूर समेत कुल 7 हिंदुओं और 9 मुस्लिम व्यापारियों को फंसाया गया था.

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