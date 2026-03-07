फोन छीनकर भाग रहे चोर का पीछा करते समय 21 साल का युवक ट्रेन से कटा, हुई मौत; शाहदरा स्टेशन पर दर्दनाक हादसा
पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों से मोबाइल स्नैचर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.
Published : March 7, 2026 at 11:44 AM IST|
Updated : March 7, 2026 at 11:53 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने स्टेशन पर मौजूद लोगों को स्तब्ध कर दिया मोबाइल स्नैचिंग की एक वारदात के दौरान एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान 21 वर्षीय रोहित कुमार कश्यप के रूप में हुई है, जो पेशे से सिक्योरिटी गार्ड था और ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी में काम करता था.
जानकारी के अनुसार रोहित रोज़ की तरह अपने काम से लौटने के लिए भारतीय रेलवे से सफर कर रहा था. वह शाम करीब साढ़े चार बजे शाहदरा रेलवे स्टेशन पर मौजूद था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इसी दौरान एक युवक अचानक रोहित का मोबाइल फोन छीनकर भागने लगा. मोबाइल स्नैचर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ भागा और रेलवे ट्रैक पार करने लगा.
सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेन से कटकर मौत: बताया जा रहा है कि उसी समय पुरानी दिल्ली की तरफ से गाजियाबाद की दिशा में ट्रेन आ रही थी. स्नैचर ने ट्रेन को देखकर जल्दी से ट्रैक पार कर लिया, लेकिन उसके पीछे भाग रहे रोहित ने शायद ट्रेन को नहीं देखा. जैसे ही रोहित ने ट्रैक पार करने की कोशिश की, वह तेज़ रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया. यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास रेलवे लाइन पर हुआ और रोहित की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
शाहदरा स्टेशन पर दर्दनाक हादसा: घटना के समय स्टेशन पर मौजूद रोहित के सहकर्मी जयभगवान ने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी. उन्होंने बताया कि “एक लड़का मोबाइल छीनकर भागा था. उसने ट्रेन को देख लिया और जल्दी से ट्रैक पार कर गया, लेकिन रोहित ने ट्रेन को नहीं देखा. जैसे ही वह पीछे भागते हुए ट्रैक पार करने के लिए कूदा, वह ट्रेन की चपेट में आ गया.” हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई और मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और रेलवे अधिकारियों को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी. बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.
पुलिस की जांच जारी: रोहित मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत इलाके का रहने वाला बताया जा रहा हैच. वह दिल्ली में नौकरी कर अपने परिवार का सहारा बना हुआ था. इस दर्दनाक हादसे ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मोबाइल स्नैचर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. यह घटना एक बार फिर रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती स्नैचिंग और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है.
गौरतलब है कि ट्रेन हादसों में हर साल बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा देते हैं. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रेल नियमों का पालन नहीं करना है. या तो लोग चलती ट्रेन से उतरने या उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर पुल से प्लेटफॉर्म पार नहीं करते बल्कि रेल पटरियों से होते हुए रास्ता पार करते हैं. यही वजह है कि लोग ट्रेन की चपेट में आते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं. रेलवे की तरफ से समय-समय पर चेताया भी जाता है कि नियमों का पालन करें लेकिन जनता में एक बड़ा हिस्सा अभी भी रेल नियमों का पालन नहीं कर रहा, उनमें जागरुकता का अभाव है.
