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हरिद्वार में जलस्तर बढ़ने से टापू पर फंसे 21 यात्री, हलक में अटकी सांसे, बमुश्किल हुआ रेस्क्यू

जलस्तर बढ़ने से टापू पर फंसे 21 यात्री ( ETV Bharat )