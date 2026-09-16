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21 नए डॉक्टर आए, फिर भी विशेषज्ञों का संकट बरकरार, पानीपत सिविल अस्पताल में फिजिशियन और रेडियोलॉजिस्ट की कमी

पानीपत सिविल अस्पताल ( ETV Bharat )

पानीपत: जिले के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए नए मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्ति की गई है, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सकों का संकट अभी भी बना हुआ है. पानीपत सिविल अस्पताल में मेडिसिन यानी फिजिशियन का नियमित विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है. वहीं रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण आधुनिक जांच सुविधाओं का पूरा लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है. अस्पताल में रोजाना 1500 से 2000 मरीजों की ओपीडी रहती है और कई बार यह संख्या इससे भी अधिक पहुंच जाती है. 23 मेडिकल ऑफिसरों की सूची, 14 ने किया ज्वाइन: इस बारे में सीएमओ डॉ. विजय मलिक ने बताया कि, "प्रदेश मुख्यालय से जिले के लिए 23 नए मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्ति की गई है. इनमें से अब तक 14 डॉक्टर ज्वाइन कर चुके हैं. ज्वाइन करने वाले डॉक्टरों में दो सिविल अस्पताल, छह समालखा, दो बापोली सीएचसी, एक कुटपुरा और चार अन्य सीएचसी में नियुक्त किए गए हैं. इससे सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या करीब 45 से बढ़कर लगभग 53 हो गई है." पानीपत सिविल अस्पताल में फिजिशियन और रेडियोलॉजिस्ट की कमी (ETV Bharat) फिजिशियन की कमी: सीएमओ डॉ. विजय मलिक ने कहा कि, "सिविल अस्पताल में मेडिसिन विशेषज्ञ की कमी के चलते फैमिली मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टरों के माध्यम से मरीजों को सेवाएं दी जा रही हैं. फैमिली मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टरों के माध्यम से व्यवस्था सुचारू रखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञ मेडिसिन चिकित्सक की आवश्यकता बनी हुई है."