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'15 साल में शादी.. फिर आर्केस्ट्रा में बेचा' बिहार में नेपाल, असम, यूपी, बंगाल की 21 लड़कियां रेस्क्यू

सारण पुलिस ने आर्केस्ट्रा में छापा मारकर नेपाल, असम, बंगाल, ओडीशा, झारखंड, एमपी की बच्चियों को मुक्त कराया. पढ़ें

Saran orchestra raid
बिहार में आर्केस्ट्रा से 21 लड़कियां रेस्क्यू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 15, 2026 at 1:06 PM IST

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सारण: ''15 साल की उम्र में एक व्यक्ति ने मुझसे शादी कर ली और फिर छोड़ दिया. बाद में उसने मुझे एक महिला से मिलवाया, जिसने नौकरी का झांसा दिया और फिर मुझे गोलू के हाथों आर्केस्ट्रा बेच दिया.''

आर्केस्ट्रा से 21 लड़कियां रेस्क्यू : झारखंड की जूही (बदला हुआ नाम) आज आर्केस्ट्रा के चंगुल से मुक्त हो गई. लेकिन समूहों से मुक्त होने के जूही ने एवीए यानी एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन टीम को अपनी आपबीती सुनाई. उसने कहा, हम अनाथ हैं, पेट भरने के लिए पैसों की जरूरत थी. इसलिए इस दलदल में फंस गई.

Saran orchestra raid
आर्केस्ट्रा से 21 लड़कियां रेस्क्यू (ETV Bharat)

बच्चियों की उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच : बिहार के सारण जिले की पुलिस ने एवीए यानी एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन की मदद से 21 नाबालिग बच्चियों को आर्केस्ट्रा से रेस्क्यू किया है. इन 21 बच्चियों में झारखंड की जूही जैसी कई लड़कियां है, जिन्हें रेस्क्यू किया गया है. मुक्त कराई गई सभी बच्चियों की उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच है. इन्हें 7 नेपाल की लड़कियां, असम, पश्चिम बंगाल, ओडीशा, झारखंड और मध्य प्रदेश की है.

सारण में ऑर्केस्ट्रा के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई : आरोप है कि ये ट्रैफिकिंग करके लाई गई थीं. इस दौरान बाल तस्करी और शोषण के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें जूही को बेचने वाला गोलू नाम का व्यक्ति भी शामिल है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि टीम द्वारा सारण जिले के तरैया, कोपा और इसुआपुर थाना क्षेत्रांतर्गत संचालित आर्केस्ट्रा स्थलों की घेराबंदी कर 13 आर्केस्ट्रा समूहों से 21 नाबालिग बच्चियों को मुक्त कराया है.

अश्लील गानों पर घंटों डांस करने के लिए मजबूर : पुलिस के अनुसार, बच्चियों को अच्छी नौकरी और चमकदार जिंदगी का झांसा देकर फंसाया गया. इसके बाद उन्हें शादियों और अन्य आयोजनों में अश्लील गीतों पर घंटों डांस करने के लिए मजबूर किया जाता था. कई बच्चियों को दर्शकों से यौन उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा.

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सारण में ऑर्केस्ट्रा के ठिकानों पर छापा (ETV Bharat)

क्या बोले एवीए के अधिकारी? : एवीए के कार्यकारी निदेशक धनंजय टिंगल ने कहा कि ''बच्चों की ट्रैफिकिंग को खत्म करने के लिए पूरे समाज और शासन को मिलकर काम करना होगा. उन्होंने फास्ट-ट्रैक अदालतों में जल्द सुनवाई की मांग की है.'' बता दे कि एवीए यानी एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन की टीम बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ अभियान चलाता है.

''इस मामले की एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सारण के तरैया निवासी कलीम साई और पश्चिम बंगाल के 24 परगना के मंगल परवानिक के रूप में की गई है.'' - धनंजय टिंगल, कार्यकारी निदेशक, एवीए

रात भर चले अभियान में कई थानों की पुलिस : यह कार्रवाई एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन (एवीए) की सूचना पर सारण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के नेतृत्व में की गई. रातभर चले इस अभियान में सारण पुलिस, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) और कई थानों की पुलिस टीमों के साथ एवीए और नारायणी सेवा संस्थान भी जुटे रहे.

सारण पुलिस द्वारा 'आवाज दो' अभियान : महिलाओं के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ सारण पुलिस द्वारा 'आवाज दो' अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है. जनता से सूचना और सहयोग की अपील करते हुए कहा गया है, यदि आप या आपके आसपास कोई महिला इस तरह की समस्याओं से जूझ रही है, तो 'आवाज दो' हेल्पलाइन से अपनी बात पुलिस को पहुंचाएं.

गोपालगंज से बच्चियों को मुक्त कराया गया था : इससे पहले गोपालगंज जिले में भी इसी तरह की कार्रवाई कर 44 नाबालिग बच्चियों को आर्केस्ट्रा समूहों से मुक्त कराया गया था. बता दें कि मई 2023 से लेकर अब तक के विशेष अभियान में कुल 375 लड़कियों को मुक्त कराकर 51 कांड दर्ज करते हुए 125 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

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