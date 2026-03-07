ETV Bharat / state

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने की जिला पर्यवेक्षकों की घोषणा,झारखंड के 21 नेता शामिल

कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए जिला पर्यवेक्षकों की घोषणा की है. जिसमें 21 झारखंड के नेता का नाम शामिल है.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 7, 2026 at 12:46 PM IST

रिपोर्ट: उपेंद्र कुमार

रांची: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को केंद्र में रखकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने जिला पर्यवेक्षकों के लिए प्रस्तावित नामों पर तत्काल प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की. संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपने हस्ताक्षर से सूची जारी की है. जारी सूची में झारखंड से कांग्रेस के कई नेताओं के नाम शामिल हैं. इसको लेकर झारखंड कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस वर्ष हो रहे विधानसभा चुनाव को पार्टी पूरी गंभीरता से लड़ने जा रही है. यही वजह है कि झारखंड से अधिक नेताओं को जिला पर्यवेक्षक बनाए गए हैं.

झारखंड से 21 नेताओं के नाम शामिल

झारखंड कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष सतीश पॉल मुजरी ने बताया कि जारी 33 जिला पर्यवेक्षक की सूची में अकेले प्रदेश के 21 कांग्रेस नेता के नाम शामिल हैं. उन्होंने बताया कि पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, प्रदीप बलमुचू, खूंटी से वर्तमान लोकसभा सांसद कालीचरण मुंडा, झारखंड विधानसभा में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और उप नेता राजेश कच्छप का नाम शामिल है.

इसके अलावा पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कृषि विपणन पर्षद के अध्यक्ष रविंद्र सिंह सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड कांग्रेस के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दी गई है.

