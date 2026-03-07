ETV Bharat / state

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने की जिला पर्यवेक्षकों की घोषणा,झारखंड के 21 नेता शामिल

रिपोर्ट: उपेंद्र कुमार

रांची: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को केंद्र में रखकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने जिला पर्यवेक्षकों के लिए प्रस्तावित नामों पर तत्काल प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की. संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपने हस्ताक्षर से सूची जारी की है. जारी सूची में झारखंड से कांग्रेस के कई नेताओं के नाम शामिल हैं. इसको लेकर झारखंड कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस वर्ष हो रहे विधानसभा चुनाव को पार्टी पूरी गंभीरता से लड़ने जा रही है. यही वजह है कि झारखंड से अधिक नेताओं को जिला पर्यवेक्षक बनाए गए हैं.



झारखंड से 21 नेताओं के नाम शामिल

झारखंड कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष सतीश पॉल मुजरी ने बताया कि जारी 33 जिला पर्यवेक्षक की सूची में अकेले प्रदेश के 21 कांग्रेस नेता के नाम शामिल हैं. उन्होंने बताया कि पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, प्रदीप बलमुचू, खूंटी से वर्तमान लोकसभा सांसद कालीचरण मुंडा, झारखंड विधानसभा में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और उप नेता राजेश कच्छप का नाम शामिल है.