राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 IPS अधिकारियों के तबादले, राहुल जयपुर रेंज आईजी और शरत जोधपुर कमिश्नर होंगे

सोमवार देर रात प्रदेश के पुलिस बेड़े में बड़ा बदलाव किया गया. इसमें कई एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई.

Government Secretariat, Jaipur
शासन सचिवालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 24, 2026 at 8:22 AM IST

Updated : February 24, 2026 at 8:30 AM IST

जयपुर: राजस्थान में कार्मिक विभाग ने सोमवार देर रात 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए. इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में कई एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों की लंबे समय बाद फील्ड पोस्टिंग हुई है. आदेश के अनुसार शरत कविराज को जोधपुर पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जबकि राहुल प्रकाश को जयपुर रेंज की कमान सौंपी गई है.

एडीजी और आईजी स्तर पर बड़े बदलाव: सूची के अनुसार डॉ. हवा सिंह घुमारिया को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, बिपिन कुमार पाण्डेय को एडीजी अपराध शाखा तथा प्रफुल्ल कुमार को एडीजी इंटेलिजेंस नियुक्त किया है. एचजी राघवेन्द्र सुहासा को प्रशिक्षण का अतिरिक्त महानिदेशक बनाया है. आईजी स्तर पर भी व्यापक फेरबदल हुआ. राजेश मीणा को गृह रक्षा, एस. परिमला को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, विकास कुमार को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और अजयपाल लांबा को एसओजी की जिम्मेदारी दी गई है.

21 IPS अधिकारियों के तबादले
21 IPS अधिकारियों के तबादले (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

रेंज और विशेष इकाइयों में नई नियुक्तियां: आदेश के तहत सत्येन्द्र सिंह को जोधपुर रेंज, हेमन्त कुमार शर्मा को एससीआरबी, हरेन्द्र कुमार महावर को सीआईडी (सीबी), राहुल कोटोकी को कार्मिक शाखा तथा राजेश सिंह को एटीएस का महानिरीक्षक बनाया गया है. ओमप्रकाश मेघवाल को बीकानेर रेंज का नया आईजी नियुक्त किया है, जबकि राजेन्द्र प्रसाद गोयल को कोटा रेंज की जिम्मेदारी मिली है. कालूराम रावत को सिविल राइट्स एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आईजी बनाया गया है.

बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इन अफसर की जिम्मेदारी की चर्चा अधिक: तबादला सूची की खास बात रही कि कुछ अधिकारियों की लंबे समय बाद मुख्यधारा में वापसी हुई है. शरत कविराज को करीब 12 साल बाद फील्ड पोस्टिंग मिली है. इसी तरह डॉ. प्रीति चन्द्रा को आरएसी से लॉ एंड ऑर्डर की अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिसे प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पोस्टिंग माना जाता है. राहुल प्रकाश पहले भी जयपुर रेंज में आईजी रह चुके हैं. उनके कार्यकाल में लागू लेन ट्रैफिक सिस्टम काफी सफल माना गया था. बाद में उन्हें जयपुर कमिश्नरेट में स्पेशल कमिश्नर बनाया गया, जिसे उस समय चौंकाने वाला फैसला कहा गया. अब उन्हें फिर से जयपुर रेंज भेजा जाना विभागीय स्तर पर संतुलन सुधार के रूप में देखा जा रहा है.

Jaipur IG will be Rahul Prakash
जयपुर आईजी होंगे राहुल प्रकाश (Photo Courtesy - Social Media Accounts)

Jodhpur Commissioner will be Sharat Kaviraj
जोधपुर कमिश्नर होंगे शरत कविराज (Photo Courtesy - Social Media Accounts)

आगे और तबादलों के संकेत: प्रदेश में चल रहे तबादलों के पैटर्न के अनुसार एडीजी और आईजी स्तर के बाद जल्द ही जिलों में एसपी स्तर पर भी तबादलों की सूची जारी हो सकती है. साथ ही लगभग 20 जिलों में कलेक्टर बदलने और सचिवालय स्तर पर आईएएस अधिकारियों के फेरबदल की भी चर्चा है. लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ अधिकारियों को स्थानांतरित करने की तैयारी बताई जा रही है.

IPS अधिकारियों की तबादला सूची

आईपीएस नया पद
डॉ. हवा सिंह घुमारियाएडीजी, पुलिस मुख्यालय जयपुर
बिपिन कुमार पाण्डेयएडीजी, अपराध शाखा
प्रफुल्ल कुमार एडीजी, इंटेलिजेंस
एच जी राघवेन्द्र सुहासा एडीजी, प्रशिक्षण
राजेश मीणाआईजी, गृह रक्षा
शरत कविराजपुलिस आयुक्त, जोधपुर
एस. परिमलाआईजी, एसीबी
ओम प्रकाशविशेष आयुक्त (ऑपरेशन), जयपुर
विकास कुमारआईजी, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स
अजयपाल लांबाआईजी, एसओजी
सत्येन्द्र सिंहआईजी, जोधपुर रेंज
राहुल प्रकाशआईजी, जयपुर रेंज
हेमन्त कुमार शर्माआईजी, एससीआरबी
सत्येन्द्र कुमार CEO, RITI
डॉ. प्रीति चन्द्राआईजी, लॉ एंड ऑर्डर
हरेन्द्र कुमार महावरआईजी, CID (CB)
राहुल कोटोकीआईजी, कार्मिक PHQ
ओमप्रकाश मेघवालआईजी, बीकानेर रेंज
राजेश सिंहआईजी, ATS
राजेन्द्र प्रसाद गोयलआईजी, कोटा रेंज
कालू राम रावतआईजी, सिविल राइट्स

संपादक की पसंद

