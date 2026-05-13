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शाहजहांपुर में स्कूल बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली में जोरदार टक्कर, स्टूडेंट-टीचर समेत 21 घायल

शाहजहांपुर में भीषण सड़क दुर्घटना ( Photo Credit; ETV Bharat )