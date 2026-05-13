शाहजहांपुर में स्कूल बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली में जोरदार टक्कर, स्टूडेंट-टीचर समेत 21 घायल
हादसे में घायल 21 लोगों में से 16 लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 8:10 PM IST
शाहजहांपुर: शहर में स्कूल बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच जोरदार टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें करीब दो दर्जन छात्र-छात्राएं और टीचर घायल हो गए हैं. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को स्थानीय अस्पलात में भर्ती कराया है. उसके बाद गंभीर रूप से घायल 16 लोगों को वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार घटना निगोही थाना क्षेत्र के हम्जापुर चौराहे की है, जहां शाहजहांपुर रोड पर छात्रों और शिक्षकों को ले जा रही सुभद्रा देवी महेश चंद्र इंटर कॉलेज की स्कूल बस को सामने से आ रहे सीमेंट से लदे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई. बस के पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई.
स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को पलटी हुई बस से बाहर निकाल गया. इस हादसे में करीब दो दर्जन लोग घायल हुए हैं. कई की हालत गंभीर बनी हुई है. उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. वहीं. घटना के बाद से ट्रैक्टर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है. फिलहाल पुलिस, आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई है.
इधर शाहजहांपुर सीएमओ विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि 21 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 16 लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. बाकी पांच लोगों को हल्की चोटें आई थीं, उनका प्राथमिक उपचार करके घर भेज दिया गया है. 16 लोगों में तीन लोगों को हेड इंजरी हुई है. मेडिकल कॉलेज में भर्ती सभी घायलों का इलाज जारी है.
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