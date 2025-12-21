आज कितने घंटे की होगी रात, कितना छोटा दिन; जानें हर साल होने वाली खगोलीय घटना का रहस्य
खगोलविद अमरपाल सिंह ने बताया कि आज उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है.
Published : December 21, 2025 at 1:06 PM IST
गोरखपुर: 21 दिसंबर यानी आज की रात सबसे लंबी होगी. यह हर साल होने वाली खगोलीय घटना है. गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के खगोलविद अमरपाल सिंह ने बताया कि उत्तरी गोलार्द्ध में यह वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है. जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध में यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है.
खगोलविद अमरपाल सिंह ने बताया कि इसे ‘Solstice’ कहा जाता है. यह लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ Stalled Sun यानी ठहरा हुआ सा सूर्य है. यह प्राकृतिक खगोलीय घटना है, जो पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्द्ध में वर्ष में दो बार यानी एक बार ग्रीष्म ऋतु में और एक बार शीत ऋतु में घटित होती है. इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है. इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं.
कितनी लंबी रात, कितना छोटा दिन: खगोलविद अमरपाल सिंह ने बताया इस बार यह उत्तरी गोलार्ध की इस वर्ष 2025 की सबसे लंबी रात होगी. जो कि भारत में लगभग 13 घंटे 34 मिनट्स की होगी. दिन केबल लगभग 10 घंटे 26 मिनट्स का होगा.
इस बार रविवार 21 दिसंबर 2025 को भारतीय समयानुसार इस खगोलीय घटना का समय शाम लगभग 08 बजकर 33 मिनट्स पर है. इसके बाद धीरे धीरे से उत्तरी गोलार्ध में निवास करने वाले देशों के लिए दिन की अवधि में वृद्धि होती जाती है. रातें भी धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं.
क्यों होते हैं छोटे और बड़े दिन: खगोलविद ने बताया कि दिनों के छोटे-बड़े होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव है. पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर 23.5° के कोण पर झुकी हुई है. पृथ्वी का आकार भू-आभ (Geoid) होने के कारण इसके लगभग आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है.
अतः आधे भाग पर दिन रहता है, जबकि शेष आधे भाग पर उस समय प्रकाश नहीं पहुंचता है, इसलिये वहां रात होती है. पृथ्वी का झुकाव विभिन्न मौसमों के लिए भी उत्तरदायी है. यह घटना वर्ष में उत्तरी से दक्षिणी गोलार्द्ध तक सूर्य की गति और इसके विपरीत वर्ष में मौसमी बदलाव का कारण है.
इस खगोलीय घटना के कारण इस दिन पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य से अधिकतम दूर झुका होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश सबसे कम मिलता है. सांस्कृतिक रूप में इसको शीतकालीन संक्रांति भी कहा जाता है. वैज्ञानिक भाषा में इसको शीत अयनांत या Winter Solstice का नाम दिया जाता है.
खगोलीय घटना से मौसम पर असर: खगोलविद ने बताया कि इसी खासियत के कारण उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है. यह सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करने का संकेत है. इसके बाद से दिन धीरे-धीरे बड़ा होने लगता है.
पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए ही आगे बढ़ती जाती है और सूर्य का भी चक्कर लगाती है. इससे इसके अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमने के कारण दिन और रात होते हैं. इस कारण हमें पृथ्वी से सूर्योदय हमेशा पूरब दिशा में ही दिखाई देता है. पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने पर वर्ष पूरा हो जाता है.
