कुल्लू: सर्दियों में जंगलों में आग लगने के 21 मामले हुए रिपोर्ट, इतने हेक्टेयर वन संपदा को हुआ नुकसान

कुल्लू: जिला में सर्दियों में जंगलों में आग की घटनाओं से हर साल बड़े स्तर पर पेड़ पौधे जीव जंतुओं और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे इसका असर वातावरण पर पड़ रहा है. इस सर्दी में नवंबर से फरवरी तक आग लगने के 21 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें करीब 635 हेक्टेयर वन भूमि पर वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है. वहीं, करीब 28 हेक्टेयर वन भूमि पर पेड़ पौधों और जंगली जीव जंतुओं के साथ-साथ पर्यावरण को भी भारी नुकसान हुआ है. वन विभाग कुल्लू सर्कल ने 635 हेक्टेयर वन भूमि पर आग से करीब साढ़े चार लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का प्रारंभिक तौर पर आंकलन किया गया है. रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय लोगों की मदद से वन विभाग ने जंगलों में आगज की घटनाओं को रोकने के प्रयास किए हैं. वहीं, बीते कल रात को बिजली महादेव की पहाड़ी में घासनी में आग पर वन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों ने कई घंटे कड़ी मशक्कत से काबू पाया है. 635 हेक्टेयर वन भूमि को नुकसान वन विभाग कुल्लू सर्कल के कंजरवेटर संदीप शर्मा ने कहा कि 'कुल्लू सर्कल में फायर सीजन सर्दियों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च माह में घासनियों में घास सूखता है. इस दौरान जंगलों में आग की घटनाएं अधिक होती हैं. वन विभाग कुल्लू सर्कल में इस वर्ष अब तक 635 हेक्टेयर वन भूमि को आग की घटनाओं से नुकसान हुआ है, जिससे 607 हेक्टेयर वन भूमि घासनी है, जबकि 28 हेक्टेयर भूमि जंगल में पेड़ पौधे को नुकसान हुआ है, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट करीब साढ़े रुपए का नुकसान हुआ है. पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद विस्तृत तौर पर नुकसान का आकलन किया जाएगा'. इस साल कम हुई आग की घटनाएं