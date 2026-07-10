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वेंटिलेटर पर है छिंदवाड़ा की आदर्श गौशाला, 9 दिन में 21 पशुओं की मौत

छिंदवाड़ा की आदर्श गौशाला में पिछले एक महीने के भीतर 90 से अधिक पशुओं ने दम तोड़ा. कागज पर कर्मचारी लेकिन मौके से नदारद.

Chhindwara gaushala poor condition
छिंदवाड़ा की आदर्श गौशाला बदहाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 10:44 PM IST

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छिंदवाड़ा: कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश की पहली आदर्श गौशाला का शुभारंभ छिंदवाड़ा के पाठाढाना में किया था. इस गौशाला में गायों के रहने के अलावा गौमूत्र और गोबर से उत्पाद बनाने के लिए मशीनें लगाई गई थीं. ये मशीनें तो अब कबाड़ हो गई हैं लेकिन अब लगातार गायों की मौत ने भी गौशाला को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है.

वेंटिलेटर पर आदर्श गौशाला

नगर पालिक निगम के अधीन आने वाली पाठाढाना आदर्श गौशाला में व्यवस्थाएं पूरी तरह वेंटिलेटर पर हैं. यहां रहने वाले पशुओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है. गौशाला में चारों तरफ गंदगी और कीचड़ का साम्राज्य है, जिससे संक्रमण तेजी से फैल रहा है. सबसे शर्मनाक स्थिति यह है कि मौसम के मिजाज के बीच पशुओं के पीने के पानी के टैंक सूखे पड़े हैं. गौशाला प्रबंधन की लापरवाही के चलते पिछले 9 दिन में 21 पशुओं ने दम तोड़ दिया है.

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छिंदवाड़ा की आदर्श गौशाला बदहाल (ETV Bharat)

एक ही दिन में 9 गोवंश की मौत, डॉक्टर नदारद

बुधवार, 8 जुलाई को ही एक ही दिन में रिकॉर्ड 9 पशुओं की मौत दर्ज की गई. वहीं 9 जुलाई को भी 5 पशुओं ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया. सरकारी कागजों में आदर्श का तमगा रखने वाली इस गौशाला में बदइंतजामी आलम यह है कि पिछले एक महीने के भीतर यहां 90 से अधिक पशु काल के गाल में समा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में सोए हैं.

कागज में कर्मचारी मौके से नदारद

कागजी रिकॉर्ड के अनुसार, गौशाला की देखरेखके लिए नगर निगम ने यहां 3 सुपरवाइजर और दो अन्य कर्मचारियों की तैनाती कर रखी है. लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है. जब मौके पर पड़ताल की गई तो वहां एक सुपरवाइजर ही मिला, जबकि कर्मचारी नदारद थे. कर्मचारियों की इस अनुपस्थिति और डॉक्टरों की बेरुखी का खामियाजा बेकसूर पशुओं को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है.

गौशाला में फैली इस बदहाली और मौतों की सबसे बड़ी वजह चिकित्सा विभाग की संवेदनहीनता है. गौशाला के विजिट रजिस्टर व कर्मचारी के बताए अनुसार 22 जून, 2026 से पशु चिकित्सक ने गौशाला का रुख ही नहीं किया है. पिछले 17 दिनों से बीमार और मरणासन्न पशु बिना किसी इलाज के तड़पने को मजबूर हैं. पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों का गौशाला न पहुंचना और गंभीर रूप से बीमार पशुओं को लावारिस छोड़ देना उनकी कार्यशैली पर गंभीर लापरवाही के सवाल खड़े करता है.

रजिस्टर ने खोल दी पोल

ईटीवी भारत की टीम जब आदर्श गौशाला पहुंची तो सुपरवाइजर अर्जुन ने हर दिन एक-दो मौत होने की जानकारी दी. लेकिन जब आने-जाने वालों का रजिस्टर देखा गया तो पूरी पोल खुल गई. हर दिन बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो रही है. एक जुलाई को जहां 232 पशु थे जो 9 जुलाई को घटकर 212 रहे गए हैं. वहीं इलाज के अभाव में देर रात तक और भी पशुओं के मरने की आशंका बनी हुई थी.

सवाल पूछने पर पशु चिकित्सक लोकेश बेलवंशी ने फोन पर बताया "आदर्श गौशाला एक-दो दिन में जाता हूं, कभी-कभी विजिट रजिस्टर पर लिखना भूल जाते है. अभी गंभीर पशु नहीं है, इसलिए कर्मचारियों ने भी फोन नहीं किया."

उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग डॉ. एचजीएस पक्षवार ने बताया "पशु चिकित्सक को गौशाला प्रतिदिन तथा कॉल आने पर विजिट करना होता है. अगर चिकित्सक नहीं पहुंच रहा है तो कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा, संतुष्टि न होने पर वेतन वृद्धि रोकी जाएगी.

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