साहिबगंज में 20वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक, किसानों के समग्र विकास पर चर्चा
साहिबगंज में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक की गई. जिसमें किसानों के समग्र विकास पर चर्चा की गई.
Published : May 8, 2026 at 8:17 PM IST
साहिबगंज : किसानों के समग्र विकास और कृषि उत्पादन बेहतर बनाने की दिशा में शुक्रवार को जिला कृषि विज्ञान केन्द्र में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इसकी अध्यक्षता रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अतिरिक्त निदेशक प्रसार(एडीईई) डॉ. निरंजन लाल ने की. 20वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में कृषि से जुड़े सभी तकनीकी पदाधिकारी शामिल हुए.
बैठक की शुरुआत से पहले कंटीजेंसी प्लान(आकस्मिकता प्लान) पर चर्चा की गई. जिसमें आगामी खरीफ और रबी सीजन के दौरान यदि सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाए, बारिश ना हो, कम बारिश में फसल नहीं हो पाए तो ऐसे स्थिति में किसान को कैसे राहत और फायदा पहुंचाना है इस पर विस्तृत रुप से चर्चा की गई.
बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का ने मजबूती से अपनी बातें रखी और आपदा से निपटने के उपाय सुझाए. साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-2026 की उपलब्धियों को गिनाया. जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2026-2027 में किसानों के समग्र विकास के मद्देनजर कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई. सभी पदाधिकारियों ने अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के लिए अपने-अपने विचार रखे.
किसानों को सारथी पोर्टल से जोड़ने पर जोर
किसानों को किसान सारथी पोर्टल से जोड़ने पर बल दिया गया है. केवीके के मुताबिक 60 हजार किसानों में निबंधित किसान महज 15000 हैं. वहीं जेएसएलपीएस इंचार्ज मतीन तारीख ने बताया कि हमारी संस्था की पोर्टल स्वलेखा में एक लाख 29 हजार किसान हैं. इन किसानों को केवीके और सारथी पोर्टल से जोड़कर योजना का लाभ दिया जा सकता है. उद्यान पदाधिकारी अमितेश रंजन ने भी किसानों से जुड़ी कई योजनाओं को समिति के समक्ष रखा और नोट किया. जिला कृषि पदाधिकारी ने दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत योजना से जोड़ने पर बल दिया.
वित्तीय वर्ष 2026-2027 के योजनाओं पर चर्चा
किसानों के समग्र विकास को लेकर वित्तीय वर्ष 2026-2027 के योजनाओं पर चर्चा की गई. साथ ही पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. उन्हें नई-नई योजनाओं से जोड़ा जाएगा. बीज के नए-नए वेराइटी से वैज्ञानिक तरीके से खेती कराकर उपज बढ़ाने पर चर्चा की गई. एक साल का रूप रेखा तैयार किया गया. पदाधिकारियों ने कहा कि जिले में कई किसान सरसों की अच्छी पैदावार कर रहे हैं.
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