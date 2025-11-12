ETV Bharat / state

हजारीबाग में 20वीं उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, 242 पुलिसकर्मी दिखाएंगे अपनी प्रतिभा

हजारीबाग में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन ( Etv Bharat )

हजारीबागः जिला हजारीबाग में 20वीं उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन किया गया. प्रतियोगिता में हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, चतरा और गिरिडीह की पुलिस टीमें भाग ले रही हैं. तीन दिवसीय कार्यक्रम में पुलिसकर्मी प्रतिभा दिखाएंगे. विजेता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे.

जानकारी देते उ. छोटानागपुर रेंज बोकारो के पुलिस महानिरीक्षक (Etv Bharat)

242 पुलिस पदाधिकारी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे

हजारीबाग पुलिस केंद्र में मंगलवार को तीन दिवसीय उत्तर छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई. इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में पुलिसकर्मी खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे. जिसमें 242 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले पुलिस खिलाड़ी को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा.

खेल अनुशासन सिखाता हैः सुनील भास्कर

उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र बोकारो के पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया. उन्होंने सभी खिलाड़ियों से संवाद स्थापित किया. उन्होंने कहा कि खेल भावना के साथ प्रतियोगिता होना चाहिए. खेल अनुशासन सिखाता है. पुलिस का काम बिना अनुशासन के पूरा नहीं हो सकता है. साथ ही खेल से टीमवर्क की भावना बढ़ती है.