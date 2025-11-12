ETV Bharat / state

हजारीबाग में 20वीं उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, 242 पुलिसकर्मी दिखाएंगे अपनी प्रतिभा

हजारीबाग में 20वीं उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन किया गया, जिसमें 242 पुलिस पदाधिकारी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.

POLICE SPORTS COMPETITION 2025
हजारीबाग में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 12, 2025 at 10:05 AM IST

2 Min Read
हजारीबागः जिला हजारीबाग में 20वीं उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन किया गया. प्रतियोगिता में हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, चतरा और गिरिडीह की पुलिस टीमें भाग ले रही हैं. तीन दिवसीय कार्यक्रम में पुलिसकर्मी प्रतिभा दिखाएंगे. विजेता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे.

जानकारी देते उ. छोटानागपुर रेंज बोकारो के पुलिस महानिरीक्षक (Etv Bharat)

242 पुलिस पदाधिकारी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे

हजारीबाग पुलिस केंद्र में मंगलवार को तीन दिवसीय उत्तर छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई. इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में पुलिसकर्मी खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे. जिसमें 242 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले पुलिस खिलाड़ी को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा.

खेल अनुशासन सिखाता हैः सुनील भास्कर

उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र बोकारो के पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया. उन्होंने सभी खिलाड़ियों से संवाद स्थापित किया. उन्होंने कहा कि खेल भावना के साथ प्रतियोगिता होना चाहिए. खेल अनुशासन सिखाता है. पुलिस का काम बिना अनुशासन के पूरा नहीं हो सकता है. साथ ही खेल से टीमवर्क की भावना बढ़ती है.

आयोजन से पुलिसकर्मियों को लाभ मिलेगाः सुनील भास्कर

खेल से लोग शारीरिक रूप से फिट रहते हैं. पुलिस के लिए अनुशासन, फिटनेस और टीमवर्क सभी बहुत जरूरी होता है. आयोजन से पुलिसकर्मियों को कई तरह का लाभ मिलेगा. उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रक्षेप में पढ़ने वाले सभी जिला के पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे.

उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, कराटे और दौड़ समेत एक दर्जन से अधिक खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं.

