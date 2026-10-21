जोधपुर रिफ का 20वां संस्करण: 22 अक्टूबर से मेहरानगढ़ में देशी-विदेशी कलाकारों का जमावड़ा
इस बार कोलंबिया और चिली से लेकर पुर्तगाल, पोलैंड, स्कॉटलैंड और एस्टोनिया तक के रूट्स म्यूजिक के सितारे पहली बार भारतीय जमीन पर आएंगे.
Published : October 21, 2026 at 2:40 PM IST
जोधपुर : मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के तत्वावधान में 20वां जोधपुर राजस्थान इंटरनेशनल फॉक फेस्टिवल (RIFF) 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक मेहरानगढ़ दुर्ग में होगा. रिफ ऐसा फेस्टिवल है, जिसने दो दशक तक चुपचाप दुनिया की सबसे अनोखी संगीत से दोस्तियां की. यह जोधपुर रिफ का एनिवर्सरी एडिशन है, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा. इसमें कोलंबिया और चिली से लेकर पुर्तगाल, पोलैंड, स्कॉटलैंड और एस्टोनिया तक के रूट्स म्यूजिक के सितारे पहली बार भारतीय जमीन पर आएंगे. रिफ के मुख्य संरक्षक पूर्व महाराजा गजसिंह द्वितीय ने बताया कि जोधपुर रिफ अब हमारी सांस्कृतिक विरासत में मजबूती से बैठ गया है. इसकी वजह से मैंने हमारे राजस्थानी लोक कलाकारों को दुनिया भर में सम्मान पाते देखा है. यह ऐसा मंच है, जिसमें दुनिया में हमारे कलाकारों की राह खोली है.
रिफ के निदेशक दिव्य भाटिया ने बुधवार को मीडिया को बताया कि राजस्थान के कलाकार हमेशा से इस फेस्टिवल के आकर्षण रहे हैं. बीस साल में ये नहीं बदला. एक तरफ राजस्थानी कलाकार अपनी महान लोक परंपराओं को आज के दर्शकों के लिए नए रूप में पेश कर सकते हैं. वहीं राजस्थान, भारत और दुनिया के बेहतरीन रुट्स कलाकार आपस में संवाद कर कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं.
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ध्वनि का जीवंत नक्शा: भाटिया ने बताया कि जोधपुर रिफ मेहरानगढ़ को ध्वनि के जीवंत नक्शे में बदल देता है. शुरुआत सुबह वीर दुर्गादास मेमोरियल पार्क में होगी. इसके बाद जसवंत थड़ा पर सनराइज और मूनराइज कॉन्सर्ट, चोकेलाव बाग की संगमरमर की खामोशी में वर्कशॉप और हर शाम जनाना कोर्टयार्ड में ग्रैंड कॉन्सर्ट. दिन ढलने पर संगीत राव जोधा डेजर्ट लाउंज और आखिर में सलीमकोट में क्लब मेहरान का आयोजन होगा.
भारत आएंगे विदेशी कलाकार: दक्षिणी अमेरिका फोक के दो बड़े नाम डब्बी आरिया अवार्ड विजेता फिलिपिनो मुर्रावारी रैपर, इमर और कंपोजर एवं कामिल इ सिल्विया, यूके (UK) के माइकल मैक गोल्ड्रिक व डोनाल्ड शॉ बेहतरीन फ्लूट और इलियन पाइप वादक प्रिंस बोर्ड बुटर फंक फैमिली, दो बार ग्रैमी विजेता के साथ जेम्स ब्राउन स्टाइल कमांड मार्था रेडबान व एरन व्हिटबी टोनी नॉमिनेटेड ब्रॉडवे स्कोर द बुक का क्वींस फ्रेंच ओपेरा सिंगर कैमिला बोरेट और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका स्मिता बेलूर आ रहे हैं.
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ये भारतीय दिग्गज करेंगे शिरकत: मेहरानगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी कर्नल अजय सिंह शेखावत ने बताया, इस बार भरतीय दिग्गज कलाकार भी शिरकत कर रहे हैं. इनमें पद्मश्री अश्विनी भिंडे देशपांडे (जयपुर अतरौली ख्याल के लिए प्रसिद्ध हैं) के अलावा मांगका मयांगलाम्बम जो पेना मेड़ती कोर्ट ल्यूट की आखिरी महिला वादकों में से एक हैं, मुंबई की भारतीय संगीतकार और पियानो वादक मर्लिन डिसूजा, भारतीय युवा सितार वादक चिंतन कट्टी, अवधूत फड़के, अनिरुद्ध शिर्के, कनाडा प्रसिद्ध ब्रिटिश स्कॉटिश कलाकार जसलीन कौर मोंगा (पटियाला घराना राग आधारित शब्द) और प्रसिद्ध भारतीय-अमेरिकन वायलिन वादक अम्बी सुब्रमण्यम प्रस्तुतियां देंगे. हमेशा से इस फेस्टिवल की धड़कन रहे 250 से ज्यादा कलाकार, मंगणियार, लंगा, मेघवाल, भोपा, कालबेलिया, मीणा, भील कलाकार शामिल होंगे.
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