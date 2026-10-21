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जोधपुर रिफ का 20वां संस्करण: 22 अक्टूबर से मेहरानगढ़ में देशी-विदेशी कलाकारों का जमावड़ा

मीडिया से बात करते रिफ निदेशक भाटिया और कर्नल शेखावत ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के तत्वावधान में 20वां जोधपुर राजस्थान इंटरनेशनल फॉक फेस्टिवल (RIFF) 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक मेहरानगढ़ दुर्ग में होगा. रिफ ऐसा फेस्टिवल है, जिसने दो दशक तक चुपचाप दुनिया की सबसे अनोखी संगीत से दोस्तियां की. यह जोधपुर रिफ का एनिवर्सरी एडिशन है, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा. इसमें कोलंबिया और चिली से लेकर पुर्तगाल, पोलैंड, स्कॉटलैंड और एस्टोनिया तक के रूट्स म्यूजिक के सितारे पहली बार भारतीय जमीन पर आएंगे. रिफ के मुख्य संरक्षक पूर्व महाराजा गजसिंह द्वितीय ने बताया कि जोधपुर रिफ अब हमारी सांस्कृतिक विरासत में मजबूती से बैठ गया है. इसकी वजह से मैंने हमारे राजस्थानी लोक कलाकारों को दुनिया भर में सम्मान पाते देखा है. यह ऐसा मंच है, जिसमें दुनिया में हमारे कलाकारों की राह खोली है.

रिफ के निदेशक दिव्य भाटिया ने बुधवार को मीडिया को बताया कि राजस्थान के कलाकार हमेशा से इस फेस्टिवल के आकर्षण रहे हैं. बीस साल में ये नहीं बदला. एक तरफ राजस्थानी कलाकार अपनी महान लोक परंपराओं को आज के दर्शकों के लिए नए रूप में पेश कर सकते हैं. वहीं राजस्थान, भारत और दुनिया के बेहतरीन रुट्स कलाकार आपस में संवाद कर कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं.