कांस्य पदक जीत चुकी सीमा की अब गोल्ड पर नजर, 2030 की तैयारी में जुटेगी 'उड़नपरी'
एथलीट सीमा कुमारी का गांव चैंपियन विलेज के तौर पर नामांकित, ईटीवी से बातचीत में बताया अपना अनुभव. चंबा से सोमी प्रकाश भुवेता
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 4:32 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 4:40 PM IST
चंबा: एशियन गेम्स 2026 में कांस्य पदक जीतने वाली एथलीट सीमा कुमारी लंबी दूरी की दौड़ में अपना बड़ा नाम बना चुकी है. एशियन गेम्स 2026 की महिलाओं की 10,000 मीटर स्पर्धा में एथलीट सीमा कुमारी ने कांस्य पदक अपने नाम कर भारत का नाम रोशन किया है. सीमा हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के रेटा गांव की रहने वाली हैं. सीमा की इस उपलब्धि के बाद से उन्हें 'उड़नपरी' के नाम से जाना जा रहा है.
चैंपियन विलेज बना रेटा गांव
पहाड़ों से शुरू हुआ ये सफर एशियन गेम्स तक पहुंच गया है. वहीं, कांस्य पदक हासिल करने के बाद एथलीट सीमा की जिंदगी बदल गई है. सीमा की इस उपलब्धि ने ऐसा शोर मचाया है कि उसके गांव रेटा को नोट ऑन मैप संस्था ने चैंपियन विलेज के तौर नामांकित किया है. गांव में जगह-जगह सीमा की उपलब्धि से संबंधित पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं.
नीता अंबानी ने किया आमंत्रित
आलम ये है कि अब हर कोई सीमा से मिलना चाहता है. फिर वो चाहे राजनीतिज्ञ हो या फिर हों स्वयं सेवी संस्थाओं से जुड़े लोग. कई लोग उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं, तो वहीं कई जगह पर सीमा को मुख्य अतिथि के तौर पर भी आमंत्रित करने की होड़ मची है. इस उपलब्धि के बाद सीमा कुमारी को 30 अक्टूबर को रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भी आमंत्रित किया है. इसी बीच ईटीवी भारत की टीम ने भी सीमा से मुलाकात कर उनकी उपलब्धियों और संघर्ष को लेकर खास बातचीत की है.
अब सीमा की गोल्ड पर नजर
ईटीवी भारत से बात करते हुए सीमा ने बताया कि कांस्य पदक जीतने के बाद वे बहुत खुश हैं. हर कोई उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहा है, ऐसे में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. उनका कहना है कि जब कांस्य पदक जीतने पर ही उन्हें अपने देश से इतना मान-सम्मान मिल रहा है तो अब उनका लक्ष्य अगली एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने का है, ताकि वो अपने देश को और ज्यादा गर्व महसूस करवा सकें. सीमा ने कहा कि पहले तो उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि ये इतनी बड़ी बात है, लेकिन जब लोगों की ओर से बधाई मिलने लगी तो उन्हें बहुत खुशी हुई.
चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित
वहीं, सीमा को जिला स्तरीय स्पर्धाओं में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है. जिसे लेकर उनका कहना है कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनकी शुरुआत भी अन्य स्कूली बच्चों की तरह हुई है. ऐसे में अब जब उन्हें मुख्यातिथि के तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है, तो लग रहा है कि उनकी मेहनत रंग ला रही है. सीमा का कहना है कि अगर उनसे प्रेरणा लेकर बच्चे आगे बढ़ते हैं तो मेरे लिए ये और भी ज्यादा अच्छी बात होगी.
कठिन संघर्ष से पहुंची यहां
वहीं, अपने संघर्ष की बात करते हुए सीमा ने कहा कि उन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों से निकलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर अलग-अलग स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर अपनी ओर से बेस्ट करने का प्रयास किया है. ऐसे अब जब पूरे भारतवर्ष में उसकी उपलब्धि के लिए उन्हें शाबाशी मिल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है. सीमा ने कहा कि किसी भी बड़ी उपलब्धि के पीछे उस व्यक्ति का संघर्ष और मेहनत छुपी होती है. पहाड़ों से निकलकर एशियन गेम्स तक पहुंचने के इस सफर में उन्होंने भी कठिन संघर्ष किया है.
पीएमओ से मिला बधाई संदेश
वहीं, एशियन गेम्स में 10,000 मीटर में भारत के लिए 16 साल बाद पदक जीतने पर पीएमओ ऑफिस की ओर से भी उन्हें बधाई संदेश मिला है. सीमा ने कहा कि एशियन गेम्स से पहले भी उन्होंने अलग-अलग स्पर्धाओं में काफी पदक हासिल किए हैं. ऐसे में अब जब उनकी उपलब्धियों का ग्राम बढ़ रहा है तो पीएमओ ऑफिस से भी स्वाभाविक तौर पर बधाई संदेश मिलना ही था. एशियन गेम्स के दौरान सभी मेडलिस्ट को पीएमओ की ओर से बधाई दी गई है.
सीएमओ ऑफिस से मिला निमंत्रण
वहीं, सीमा की इस उपलब्धि के बाद हिमाचल प्रदेश अपनी इस उड़नपरी बेटी पर बहुत गर्व महसूस कर रहा है. सिर्फ चंबा जिला ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है. सीमा ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का उन्हें फोन आया था और उन्होंने कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी थी. हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से उन्हें कोई फोन नहीं आया, लेकिन सीएमओ ऑफिस की ओर से उन्हें निमंत्रण संबंधि फोन जरूर आया था. इसके अलावा भी कई लोग उन्हें फोन कर बधाई दे रहे हैं.
एक साल बाद मां से मिली
वहीं, अपनी अलग-अलग स्पर्धाओं की तैयारियों के चलते सीमा लंबे समय से अपने घर से दूर रही और एक साल तक अपनी मां से भी नहीं मिल पाई. एशियन गेम्स में भाग लेकर वो एक साल बाद अपनी मां से मिली. इसे लेकर सीमा का कहना है कि वह इस फीलिंग को शब्दों में बयान नहीं कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि मैंने घर पहुंचते ही एशियन गेम्स में अर्जित पदक को अपनी मां के गले में डाल दिया, क्योंकि मेरी हर उपलब्धि मां की दुआओं और उनके आशीर्वाद की देन हैं.
आगामी स्पर्धाओं की तैयारी
वहीं, जब सीमा कुमारी से उनके लाइफ गोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ का क्या गोल है ये तो वो अभी नहीं बता पाएंगी. फिलहाल आगामी दिनों में उनके स्तर की कुछ स्पर्धाएं होने जा रही है, जिनकी तैयारियों में वे जुटने वाली हैं. गौरतलब है कि 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान के आईची और नागोया शहरों में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक किया गया था. जिसमें सीमा कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश और प्रदेश का नाम रोशन किया.