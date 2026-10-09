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कांस्य पदक जीत चुकी सीमा की अब गोल्ड पर नजर, 2030 की तैयारी में जुटेगी 'उड़नपरी'

कांस्य पदक विजेता एथलीट सीमा कुमारी ( ETV Bharat )

चंबा: एशियन गेम्स 2026 में कांस्य पदक जीतने वाली एथलीट सीमा कुमारी लंबी दूरी की दौड़ में अपना बड़ा नाम बना चुकी है. एशियन गेम्स 2026 की महिलाओं की 10,000 मीटर स्पर्धा में एथलीट सीमा कुमारी ने कांस्य पदक अपने नाम कर भारत का नाम रोशन किया है. सीमा हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के रेटा गांव की रहने वाली हैं. सीमा की इस उपलब्धि के बाद से उन्हें 'उड़नपरी' के नाम से जाना जा रहा है.

चैंपियन विलेज बना रेटा गांव