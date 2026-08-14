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तिरंगे के रंग में रंगी रांची, 209 कोबरा की तिरंगा यात्रा ने दिया एकता का संदेश

रांची में 209 कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गयी.

209 Cobra Battalion and CRPF Personnel took out Tiranga Yatra in Ranchi
रांची में 209 कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गयी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 7:18 PM IST

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रांचीः स्वतंत्रता दिवस के उत्सव से पहले देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश लेकर 209 कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ के जवानों ने रांची में भव्य ‘तिरंगा यात्रा’ निकाली. ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत आयोजित इस मोटरसाइकिल रैली का उद्देश्य लोगों, खासकर युवाओं और स्कूली छात्रों में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय कर्तव्य और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करना था.

सड़क से लेकर स्कूल तक तिरंगा

209 कोबरा बटालियन के कमांडेंट सौरभ भटनागर के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में जवान मोटरसाइकिलों पर हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर शामिल हुए. बटालियन मुख्यालय से शुरू हुई यह यात्रा तुपुदाना चौक होते हुए ब्रिजफोर्ड स्कूल, ओडीएम सफायर स्कूल, कालामाटी उच्च विद्यालय और पीएम श्री कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कालामाटी तक पहुंची. जैसे ही तिरंगा थामे कोबरा जवानों का काफिला स्कूलों में पहुंचा, वहां छात्रों, शिक्षकों और आम लोगों ने पूरे उत्साह और गर्मजोशी के साथ जवानों का स्वागत किया। देशभक्ति के इस माहौल में पूरा वातावरण ‘वंदे मातरम’ के जयघोष से गूंज उठा.

छात्रों से सीधा संवाद, बांटे तिरंगे और चॉकलेट

तिरंगा यात्रा के दौरान जवानों ने केवल रैली निकालने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि स्कूली छात्रों से सीधा संवाद कर उन्हें राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया. जवानों ने छात्रों के बीच राष्ट्रीय ध्वज और चॉकलेट वितरित किए।इस दौरान छात्रों और जवानों ने मिलकर ‘वंदे मातरम’ और राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ का सामूहिक गायन किया. कोबरा जवानों ने बच्चों को समझाया कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी केवल सुरक्षा बलों की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की है. राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और तिरंगे के सम्मान को देश की मजबूती का आधार बताया गया.

209 Cobra Battalion and CRPF Personnel took out Tiranga Yatra in Ranchi
स्कूल में तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)

जवानों और परिवारों ने भी दिखाया राष्ट्रप्रेम

देशभक्ति का यह उत्साह केवल तिरंगा यात्रा तक सीमित नहीं रहा. 209 कोबरा बटालियन मुख्यालय में भी जवानों और उनके परिजनों ने सामूहिक रूप से ‘वंदे मातरम’ का गायन किया. कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों, जवानों, उनके परिवारों और आम नागरिकों को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया. लोगों से ‘हर घर तिरंगा’ पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने की अपील भी की गई, ताकि स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय अभियान को जनभागीदारी का व्यापक रूप दिया जा सके.

सुरक्षा बल और जनता के बीच मजबूत हुआ जुड़ाव

209 कोबरा की यह तिरंगा यात्रा सिर्फ एक मोटरसाइकिल रैली नहीं, बल्कि सुरक्षाबलों और आम जनता के बीच मजबूत होते विश्वास और जुड़ाव का संदेश भी बनी. जिन जवानों की पहचान आमतौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा और नक्सल विरोधी अभियानों से जुड़ी रहती है, वे इस बार तिरंगा लेकर बच्चों और आम लोगों के बीच पहुंचे और राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया.

209 Cobra Battalion and CRPF Personnel took out Tiranga Yatra in Ranchi
स्कूल में तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)

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