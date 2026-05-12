ETV Bharat / state

205 स्कूली वाहन बिना परमिट दौड़ रहे, RTO ने जारी किया नोटिस दी चेतावनी

लखनऊ: परिवहन विभाग ने राजधानी सहित प्रदेश भर में पिछले दिनों अनफिट स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया. स्कूल वाहनों की स्थिति की निगरानी के लिए विभाग ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी संचालित किया, जिस पर सभी स्कूलों को अपने वाहनों की जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए गए. इसके बावजूद राजधानी के कई नामी-गिरामी स्कूलों में बिना परमिट वाहन संचालित हो रहे हैं. अब ऐसे वाहन संचालित होते हुए पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होना तय है. लखनऊ जोन के आरटीओ संजय तिवारी ने ऐसे 205 स्कूली वाहनों को नोटिस जारी किया है, साथ ही चेतावनी भी दी है कि बिना परमिट संचालित होते पाए जाने पर वाहन सीज कर दिया जाएगा.

लखनऊ संभाग के आरटीओ संजय तिवारी ने बताया कि जांच के दौरान ऐसे 205 स्कूली वाहनों को चिन्हित किया गया है, जिनके परमिट का नवीनीकरण नहीं कराया गया. विभाग ने संबंधित स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर तत्काल परमिट नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए हैं, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर बिना परमिट वाहन सड़क पर संचालित पाए गए तो उन्हें सीज करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. सभी स्कूलों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

बता दें कि, स्कूल बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही तत्कालीन परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने प्रदेश के सभी स्कूलों को पहली बार डेवलप UP-ISVMP पोर्टल पर स्कूल में लगे वाहनों का ब्यौरा दर्ज करने के निर्देश दिए थे. एक अप्रैल से ये पोर्टल लाइव हुआ था. https://upisvmp.com पोर्टल विद्यालयी वाहनों की सुरक्षा, निगरानी और वैधानिक अनुपालन के लिए एकीकृत डिजिटल मंच है, जिस पर वाहनों का पंजीकरण, दस्तावेज़ की निगरानी और अनुपालन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है.