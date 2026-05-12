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पलक झपकते साढ़े सात हजार करोड़ का टनल रुट पार करेंगी ट्रेनें, देखें चमचमाता नया रेल रुट

205 किलोमीटर लंबा इंदौर बुधनी रेल मार्ग का काम शुरू ( ETV Bharat )

"साथ ही एक इमरजेंसी टनल भी. इस रेलवे मार्ग से इंदौर, देवास और सीहोर को बड़ा फायदा मिलने वाला है. इसके बनने के बाद इंदौर से जबलपुर की दूरी जो अभी 500 किमी है वह 68 किमी कम हो जाएगी. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की गाइड लाइन साल 2029 तय की गई है. इसकी कनेक्टिविटी इस तरह होगी जिससे देवास के किसान और व्यापारी अपने अनाज, कपास का परिवहन आसानी से कर सकेंगे. इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर का औद्योगिक बेल्ट जुड़ जाएगा."

रतलाम रेल मंडल के PRO मुकेश कुमार ने बताया, "लगभग 7300 करोड़ रुपये की लागत से मध्य प्रदेश के इंदौर से बुधनी तक का लगभग 205 किलोमीटर का रेलवे प्रॉजेक्ट बनकर तैयार है जिसके लिए धरातल पर काम शुरू हो गया है. ये रेलवे लाइन इंदौर, देवास, सीहोर को जोड़ेगी जिसके बीच 80 बड़े ब्रिज, 99 छोटे ब्रिज, 5 ओवरब्रिज, 2 वायडक्ट्स, 18 स्टेशन होंगे." देवास में 900 करोड़ की लागत से दो टनल बनाई जा रही है. एक 8 किमी और दूसरा 1 किमी का."

खास बात यह भी है इसमें टनल से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी और ऊपर सड़कों का आवागमन होगा. साथ ही खेती किसानी में किसानों को कोई तकलीफ नहीं होगी. इसमें सुरक्षा के खास इंतजाम यात्रियों के लिए किए गए हैं. विशाल प्रोजेक्ट में कई छोटे बड़े अंडर एवं ओवर ब्रिज, वायडक्ट्स, स्टेशन टनल होंगी जो मध्य प्रदेश के खास कर तीन जिलों से गुजरेंगी. जिसके पूरा होने से इंदौर से जबलपुर की दूरी भी कम होगी. औद्योगिक क्षेत्र जुड़ेंगे और किसानों, व्यपारियो के लिए परिवहन आसान होगा. ETV भारत की इस रिपोर्ट में आप इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे जो मध्य प्रदेश में रेल यात्रियों को बड़ी सौगात देने जा रहा है.

उज्जैन: रेलवे मध्य प्रदेश के मालवा को विंध्याचल से जोड़ने के लिए इंदौर से बुधनी तक लगभग 205 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग तैयार कर रहा है. जिसमें जर्मन की रोबोटिक मशीनें और ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है. पूरा रेल प्रोजेक्ट लगभग 7.5 हजार करोड़ का है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेल मार्ग प्रोजेक्ट बताया जा रहा है.

900 करोड़ की लागत से तैयार हो रही टनल (ETV Bharat)

900 करोड़ की लागत से तैयार हो रही टनल...

मुकेश कुमार ने आगे कहा, रेलवे के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में देवास जिले की बागली तहसील में आने वाले कमलापुर क्षेत्र में 900 करोड़ की लागत से एक 08 किलोमीटर की टनल बन कर तैयार हो रही है. इसके पैरेलल में इमरजेंसी टनल और कुछ दूरी पर 1 किलोमीटर की एक और टनल. टनल की खास बात यह है कि शुरुआत पॉइंट पर यह जमीन से 6 मीटर है जो आगे चलकर 30 मीटर तक पहुचेगी. टनल के ऊपर खेत, घर, नाले, धनतालाब घाट का जंगल भी है. ऊपर नेशनल हाईवे भी गुजरेगा यानी 100 किमी प्रति घण्टे की रफ्तार से टनल से ट्रेन गुजरेगी और ऊपर खेती, किसानी होगी. हाइवे से तेज रफ्तार वाहन गुजर सकेंगे. इसको इको फ्रेंडली भी कहा जा रहा है क्योंकि ऊपर धनतालाब घाट के जंगलों के पेड़ों को बिना नुकसना पहुचाएं ये टनल बनेगी.

205 किलोमीटर लंबा इंदौर बुधनी रेल मार्ग (ETV Bharat)

100 साल होगी टनल की उम्र, ऐसे करेगी इमरजेंसी टनल काम

प्रोजेक्ट की देख रेख कर रहे राम सारस्वत ने बताया लगभग 8 किमी लंबी टनल की उम्र 100 वर्ष होगी. पूरी बनने के बाद टनल 6.04 डायमीटर की हो जाएगी. पास बन रही इमरजेंसी टनल का उपयोग किसी इमरजेंसी में यात्रियों के लिए होगा, जिसमें 375 मीटर पर मुख्य टनल से एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है जो पैरलल टनल में निकलेगा. इसका रास्ता कम से कम 17 मीटर का होगा और चौड़ाई 2.15 डायमीटर रहेगी. इसे एस्केप टनल नाम दिया गया है. ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए होगी और इससे हर पल यात्रियों को मदद पहुँचाई जा सकेगी. 8 किलोमीटर की मुख्य टनल में 160 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सके, इसे उसके अनुसार तैयार किया जा रहा है. ट्रेन पूरी टनल को मात्र 8 मिनट में पार कर लेगी.

900 करोड़ की लागत से तैयार हो रही टनल (ETV Bharat)

वाटरप्रूफ केप्सूल जैसी पूरी टनल...

बताया खास बात यह भी है इस टनल में पानी नहीं टपके उसके लिए पॉलीमर और पॉलीथिन लेयर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है. जिससे पहाड़ का पानी अंदर नहीं आ पाएगा और धरती का जलस्तर भी सुरक्षित रहेगा.

इंदौर बुधनी रेल मार्ग पर काम चालू (ETV Bharat)

जर्मन रोबॉटिक मशीनें और ऑस्ट्रियन मेथड का हो रहा उपयोग

लगभग 8 किलोमीटर लंबी टनल का काम शुरुवाती दौर में 300 मीटर खुदाई तक पहुंच गया है. इसके पास बन रही एस्केप टनल 150 मीटर तक तैयार हो चुकी है. टनल के चारों और खुदाई की जा रही है. 100 इंजीनियर, 500 विशेषज्ञ मजदूरों की टीम 24 घण्टे काम कर रही है. टनल बनाने में जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीनें, रोबोटिक मशीनें उपयोग की जा रही हैं.

इंदौर बुधनी रेल मार्ग पर काम चालू (ETV Bharat)

साथ ही खास बात यह भी है इस टनल को बनानने में हाईटेक ऑस्ट्रियन मेथड(AUSTRIAN TINNELING METHOD) का उपयोग हो रहा है. इसमें पहाड़ या जमीन की प्राकृतिक मजबूती का उपयोग करके टनल को सुरक्षित बनाया जाता है. इंसमे टनल को खोदते समय भारी कंक्रीट या स्टील सपोर्ट लगा दिया जाता है जिससे टनल के धंसने का डर खत्म हो जाता है. खुदाई के दौरान चट्टान में होने वाली हलचल को लगातार मॉनीटिरिंग किया जाता है. हर 3 मीटर की खुदाई के बाद सपोर्ट दिया जाता है. टनल के अंदर के गैस, ऑक्सीजन, टेम्परेचर की रिपोर्ट हर रोज तैयार की जाती है.

जानिए 205 किलोमीटर मार्ग के बारे में...

इंदौर से बुधनी तक बन रहे लगभग 205 किलोमीटर के इस लंबे रेल मार्ग को मालवा से विंध्याचल की ओर कनेक्ट किया जा रहा है. इस मार्ग में लगभग 18 रेलवे स्टेशन बनेंगे जो इंदौर के मांगलिया गांव से होते हुए पनोद, सेमलिया चाऊ, राघवगढ, चापड़ा, खेरी, हथनोरा, देवली, कन्नौद, रेहटी, खातेगांव, पिपलिया नानकर, बापचा, नसरुल्लागंज, रामगढ़ बरघाउ, सलकनपुर, बलखेरा, बुधनी से गुजरेंगे. ये इंदौर, देवास और सीहोर की सीमा में होंगे.