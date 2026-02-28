होली से पहले लगने जा रहा साल का पहला चंद्र ग्रहण, जानें किस दिन होगा होलिका दहन?
साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने जा रहा है.
Published : February 28, 2026 at 4:07 PM IST
कुल्लू: भारत में इस साल का पहला चंद्रग्रहण 3 मार्च को लगने वाला है. ऐसे में होलिका दहन के समय को लेकर भी लोगों में काफी असमंजस है. हालांकि, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम को लग रही है और पूर्णिमा में ही होलिका दहन की परंपरा है, लेकिन उस दिन भद्रा का भी साया पड़ रहा है. ऐसे में 2 मार्च देर रात भी होलिका का दहन कर सकते हैं और 3 मार्च शाम को भी होलिका का दहन कर सकेंगे. हालांकि, 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि शाम को खत्म हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार ग्रहण काल समाप्त होने के बाद भी लोग होलिका दहन की परंपरा को निभा सकते हैं.
3 मार्च को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण शास्त्रों के अनुसार सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा. भारत में यह ग्रहण सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा. 3 मार्च को दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर ग्रहण शुरू होगा और 6 बजकर 46 मिनट पर शाम को ग्रहण समाप्त होगा. सनातन शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के लिए प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि और भद्रा रहित समय होना जरूरी माना गया है, ऐसे में 2 मार्च को प्रदोष काल में पूर्णिमा है. लेकिन उस समय भद्रा भी लगी रहेगी. जो होलिका दहन के शुभ नहीं मानी जाती है.
वही, 3 मार्च को भद्रा का आया नहीं है, लेकिन उस दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा नहीं मिल रही हैं. क्योंकि पूर्णिमा तिथि खत्म हो रही है. ऐसे में 3 मार्च को भद्रा रहित समय में होलिका दहन करना ज्यादा सही रहेगा. हालांकि, उस दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि नहीं है, लेकिन उदया तिथि में पूर्णिमा होने के कारण शाम को ग्रहण समाप्त होने के बाद होलिका दहन किया जा सकता हैं.
पुजारी दिनेश शर्मा ने कहा, 'शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर बहुत जरूरी हो तो भद्रा के मुख को छोड़कर उसकी पूंछ में होलिका दहन किया जा सकता है. इस हिसाब से 2 मार्च की शाम को भी होलिका दहन किया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर 3 मार्च को होलिका दहन करना बेहतर माना जा रहा है'.
मान्यता है कि होलिका दहन हमेशा प्रदोष काल में किया जाता है. इसी आधार पर 3 मार्च को शाम 6 बजकर 24 मिनट से रात 8 बजे तक होलिका दहन करना शुभ समय है. हालांकि, शास्त्र 2 मार्च को भी होलिका दहन की अनुमति देते हैं और भद्रा में भी कुछ स्थितियों में दहन किया जा सकता है, लेकिन भद्रा में किया गया होलिका दहन शुभ नहीं माना जाता है.
