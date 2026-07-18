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DU UG Admission 2026: 79404 छात्रों ने स्वीकार की सीट, 10746 ने जमा की फीस; रविवार रात 11:59 बजे तक का समय

डीयू प्रशासन का कहना है कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित है.

दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक (यूजी) प्रवेश प्रक्रिया 2026
दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक (यूजी) प्रवेश प्रक्रिया 2026 (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 18, 2026 at 7:58 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में स्नातक (यूजी) प्रवेश 2026 की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. शनिवार शाम 6 बजे तक जारी प्रवेश अपडेट के अनुसार, 79,404 अभ्यर्थियों ने आवंटित सीट स्वीकार कर ली है. इनमें से 10,746 छात्रों ने प्रवेश शुल्क का भुगतान भी कर दिया है, जबकि 26,061 आवेदनों को कॉलेजों की ओर से फीस जमा करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है.

डीयू विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पहली आवंटन सूची में सीट पाने वाले उम्मीदवार 18 जुलाई की रात 11:59 बजे तक अपनी सीट स्वीकार कर सकते हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जिन छात्रों के आवेदन कॉलेजों द्वारा सत्यापित किए जा चुके हैं, वह समय सीमा के अंदर शुल्क जमा कर अपनी सीट सुरक्षित करें. अंतिम समय में पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक होने की संभावना रहती है, इसलिए छात्रों को जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है.

डीयू प्रशासन ने कहा कि यदि कोई छात्र तय समय तक फीस जमा नहीं करता है, तो उसकी सीट अगले चरण में दूसरे उम्मीदवार को आवंटित की जा सकती है. ऐसे में विश्वविद्यालय ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अपने डैशबोर्ड पर लॉग इन कर समय रहते सीट स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी करें और आवेदन की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखें.

छात्र इन बातों का रखें विशेष ध्यान

सीट स्वीकार करने के बाद उम्मीदवार नियमित रूप से अपने प्रवेश पोर्टल की जांच करते रहें. यदि कॉलेज की ओर से किसी दस्तावेज में संशोधन या अतिरिक्त जानकारी मांगी जाती है, तो उसका जवाब निर्धारित समय के अंदर देना जरूरी होगा. आवेदन सत्यापित होने के बाद फीस जमा करना भी जरुरी है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि छात्र किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. केवल आधिकारिक प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया पूरी करें.

अगले चरण की प्रक्रिया भी जल्द होगी शुरू

डीयू प्रशासन का कहना है कि पहले चरण की सीट स्वीकार करने और फीस जमा करने की समय सीमा खत्म होने के बाद विश्वविद्यालय रिक्त सीटों का आकलन करेगा. इसके बाद अगले आवंटन चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. जिन उम्मीदवारों को पहली सूची में पसंदीदा कॉलेज या पाठ्यक्रम नहीं मिला है, उनके पास अगले राउंड में बेहतर विकल्प मिलने का अवसर रहेगा. डीयू प्रशासन का कहना है कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित है. विश्वविद्यालय का लक्ष्य सभी पात्र उम्मीदवारों को समयबद्ध तरीके से प्रवेश देना है.

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