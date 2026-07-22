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DU UG Admission 2026: पहले राउंड में 63,756 छात्रों का दाखिला, 48153 अभ्यर्थियों ने चुना अपग्रेड विकल्प

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में स्नातक (UG) पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला प्रक्रिया के पहले चरण के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, अभी तक केवल पहला राउंड पूरा हुआ है. पहले राउंड के बाद 63,756 अभ्यर्थियों ने प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली है. वहीं, बड़ी संख्या में छात्रों ने बेहतर कॉलेज या पाठ्यक्रम मिलने की उम्मीद में अपग्रेड का विकल्प चुना है, जबकि कई छात्रों ने अपनी मौजूदा सीट को ही अंतिम रूप देते हुए फ्रीज कर दिया है.

63,756 छात्रों ने पूरा किया दाखिला

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पहले राउंड की प्रक्रिया पूरी होने तक 63,756 छात्रों ने दाखिला ले लिया है. इन अभ्यर्थियों ने सीट स्वीकार करने, दस्तावेज सत्यापन और शुल्क जमा करने जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आंकड़ा केवल पहले राउंड का है और आगामी राउंड में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ सकती है.

15,265 छात्रों ने सीट की फ्रीज

आंकड़ों के अनुसार, 15,265 अभ्यर्थियों ने अपनी आवंटित सीट को फ्रीज करने का निर्णय लिया है. इसका अर्थ है कि वह अपने आवंटित कॉलेज और पाठ्यक्रम से संतुष्ट हैं और आगे किसी भी अपग्रेड या नई सीट आवंटन प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे. ऐसे छात्रों का प्रवेश उसी सीट पर अंतिम माना जाएगा.