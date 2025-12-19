ETV Bharat / state

खेलों के लिहाज से ऐतिहासिक रहा 2025: झारखंड ने मेजबानी, पदक और नीतिगत पहल से रचा नया अध्याय

2025-26 के सत्र में झारखंड को राष्ट्रीय स्कूली खेल महासंघ (SGFI) की कई प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली. फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी, शतरंज और साइक्लिंग जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन राज्य के विभिन्न जिलों में हुआ. इन प्रतियोगिताओं में देशभर से आए हजारों स्कूली खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इससे झारखंड के युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करने और सीखने का अवसर मिला. साथ ही, राज्य की खेल अवसंरचना स्टेडियम, हॉस्टल, ट्रैक और मैदानी सुविधाओं की भी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई.

इस आयोजन से न सिर्फ स्थानीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा देखने और समझने का अवसर मिला, बल्कि खेल पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला.

साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत करते सीएम समेत अन्य (ETV Bharat)

अक्टूबर 2025 में रांची ने चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप (SAAF) की मेजबानी कर इतिहास रच दिया. दक्षिण एशिया के कई देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के एथलीट इस प्रतियोगिता में शामिल हुए. बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम और उससे जुड़े खेल परिसरों में आयोजित इस प्रतियोगिता ने झारखंड की आयोजन क्षमता, खेल अवसंरचना और प्रशासनिक दक्षता को अंतरराष्ट्रीय मंच पर साबित किया.

2025 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के खिलाड़ियों ने अपने जुझारू प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा. एथलेटिक्स, तीरंदाजी, हॉकी, फुटबॉल और अन्य खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर यह साबित किया कि झारखंड अब केवल प्रतिभाओं का भंडार नहीं, बल्कि पदक दिलाने वाला राज्य भी बन चुका है. खास बात यह रही कि कई खिलाड़ी ग्रामीण और आदिवासी पृष्ठभूमि से निकलकर राष्ट्रीय मंच पर चमके. यह खेलो इंडिया जैसी योजनाओं और राज्य सरकार के सहयोग से तैयार हो रही मजबूत खेल संरचना का प्रत्यक्ष प्रमाण है.

रांची: साल 2025 झारखंड के खेल इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ. यह वर्ष केवल पदकों और प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि झारखंड ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर खुद को एक मजबूत खेल केंद्र के रूप में स्थापित किया. खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन, रांची में साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 पर सकारात्मक पहल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी, इन सभी ने मिलकर 2025 को झारखंड के लिए खेलों का गोल्डन ईयर बना दिया.

राज्य सरकार द्वारा आयोजित खेलो झारखंड 2025 प्रतियोगिता ने जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को मजबूत किया. जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो और तीरंदाजी जैसे खेलों में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया. हज़ारीबाग का ओवरऑल चैंपियन बनना इस बात का संकेत है कि खेल प्रतिभा केवल राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में फैली हुई है. इस प्रतियोगिता ने ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों के खिलाड़ियों को पहचान दिलाने का काम किया.

झारखंड के खिलाड़ी (ETV Bharat)

राष्ट्रीय खेल नीति 2025: झारखंड के लिए नई उम्मीद

केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 पर झारखंड सरकार और खेल विभाग ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. इस नीति का उद्देश्य खेलों को शिक्षा से जोड़ना, खिलाड़ियों को करियर सुरक्षा देना, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है. झारखंड जैसे राज्य के लिए यह नीति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. यदि नीति के प्रावधानों को ज़मीन पर प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो आने वाले वर्षों में झारखंड से और अधिक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकल सकते हैं.

झारखंड के खिलाड़ी (ETV Bharat)

व्यक्तिगत उपलब्धियां: खिलाड़ियों ने बढ़ाया राज्य का गौरव

2025 में झारखंड के खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्तर पर भी कई उपलब्धियां हासिल कीं. झारखंड पुलिस की जवान विनीता उरांव ने ऑल इंडिया पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर में रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया. इसके अलावा, एथलेटिक्स, तीरंदाजी और हॉकी में कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते और कैंपों के लिए चयनित हुए. ये उपलब्धियाँ यह दर्शाती हैं कि झारखंड का खिलाड़ी अब सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े मंच पर अपनी पहचान बना रहा है.

मेडल के साथ विनीता उरांव (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी: रांची फिर सुर्खियों में

30 नवंबर 2025 को रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया. यह मुकाबला खेल प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था. मैच के दौरान स्टेडियम खचाखच भरा रहा और दर्शकों का उत्साह देखने लायक था. इस आयोजन ने एक बार फिर साबित किया कि रांची अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी के लिए पूरी तरह सक्षम है. इससे न केवल क्रिकेट को बढ़ावा मिला, बल्कि राज्य की वैश्विक पहचान भी मजबूत हुई.

JSCA ग्राउंड में प्रैक्टिस करती टीम इंडिया (ETV Bharat)

हॉकी इंडिया लीग की वापसी और रांची की अहम भूमिका

हॉकी इंडिया लीग (HIL) 2025-26 का आयोजन जनवरी 2026 में होने जा रहा है, जिसमें चेन्नई, रांची और भुवनेश्वर प्रमुख मेज़बान शहर होंगे. पुरुष हॉकी लीग 3 जनवरी 2026 से शुरू होगी, जबकि महिला हॉकी लीग के कई मुकाबले रांची में खेले जाएंगे. कई वर्षों के बाद HIL की वापसी भारतीय हॉकी के लिए बड़ी खबर है. झारखंड, जो हॉकी के लिए जाना जाता है, उसके लिए यह और भी गर्व की बात है कि रांची इस प्रतिष्ठित लीग का प्रमुख केंद्र बनेगा. इससे स्थानीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने और सीखने का अवसर मिलेगा.

बुनियादी ढांचा और भविष्य की राह

2025 में झारखंड ने खेल अवसंरचना के क्षेत्र में भी ठोस कदम बढ़ाए. नए स्टेडियम, सिंथेटिक ट्रैक, हॉकी टर्फ, प्रशिक्षण केंद्र और खेल हॉस्टल की सुविधाओं में सुधार किया गया. हालांकि, चुनौतियां अभी भी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षकों की कमी, नियमित प्रतियोगिताओं का अभाव और खिलाड़ियों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम करना बाकी है. लेकिन 2025 ने यह साफ कर दिया कि झारखंड सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. वर्ष के अंत में पहली बार झारखंड में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया.

JSCA स्टेडियम (ETV Bharat)

कुल मिलाकर, 2025 झारखंड के खेल जगत के लिए उपलब्धियों, आयोजनों और संभावनाओं से भरा वर्ष रहा. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी से लेकर जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को मंच देने तक, राज्य ने हर मोर्चे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. यदि यही रफ्तार बनी रही और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ, तो आने वाले वर्षों में झारखंड न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर एक स्थायी और मजबूत पहचान बना सकता है.

