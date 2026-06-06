ETV Bharat / state

महिला आरक्षण का मामला: निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में अलका लांबा को एक साल के लिए प्रोबेशन पर रिहा किया

2024 में महिला आरक्षण मामले पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में कोर्ट ने 25 मई को अलका लांबा को दोषी करार दिया था.

दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट
दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 6, 2026 at 7:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2024 में महिला आरक्षण के मामले पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के मामले में दोषी करार दी गईं कांग्रेस नेता अलका लांबा को एक साल के लिए प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने एक लाख रुपये के मुचलके पर प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने अलका लांबा को उनके अच्छे व्यवहार के लिए प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया. प्रोबेशन का मतलब है कि एक दोषी व्यक्ति को जेल की सजा की बजाय वैकल्पिक सजा दी जाती है. प्रोबेशन का मकसद सजा देने की बजाय सुधारात्मक होता है. इसके पहले अलका लांबा ने अपने अच्छे आचरण का हवाला देते हुए अपने को बरी करने के अर्जी दायर किया था. अलका लांबा ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की धारा 4 के तहत अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे बरी किया जाना चाहिए.

बता दें कि कोर्ट ने 25 मई को अलका लांबा को दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने 14 जनवरी को अलका लांबा के खिलाफ औपचारिक रुप से आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने अलका लांबा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 221, 233ए और 285 के तहत आरोप तय किया था. कोर्ट ने 20 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने संबंधित घटना का वीडियो देखा था, जिसमें पाया गया कि वो बलपूर्वक लोकसेवक को उसके काम में बाधा पहुंचा रही थीं. वे बैरिकेड पार कर प्रदर्शनकारियों को उकसा रही थीं. कोर्ट ने 20 अगस्त 2025 को दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अलका लांबा को समन जारी किया था. कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 223(ए), 132 और 285 के तहत संज्ञान लिया था.

मामला 29 जुलाई 2024 को जंतर-मंतर पर महिला कांग्रेस का महिला आरक्षण को लेकर प्रदर्शन था. उस प्रदर्शन में मुख्य वक्ता अलका लांबा थीं. दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया था. अलका लांबा पर आरोप है कि उन्होंने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए करीब डेढ़ बजे दूसरे प्रदर्शनकारियों के साथ टालस्टाय मार्ग पर लगे बैरिकेड पर पहुंचीं और नारेबाजी करने लगीं. वे संसद का घेराव करने पर आमादा थे. मौके पर मौजूद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने लाउडस्पीकर से निषेधाज्ञा के बारे में प्रदर्शनकारियों को जानकारी दी और प्रदर्शन खत्म करने की चेतावनी दी.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक अलका लांबा और उनके समर्थकों ने महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों को धक्का देकर बैरिकेड को पार किया और कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्ग रोड को जाम कर दिया. पुलिस के काफी समझाने के बाद भी अलका लांबा और दूसरे समर्थक वहां से नहीं हटे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद सब-इंस्पेक्टर अनीता सिंह के बयान पर अलका लांबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

ROUSE AVENUE COURT ALKA LAMBA
VIOLATION OF PROHIBITORY ORDERS
ALKA LAMBA SEEKS ACQUITTAL
2024 WOMEN RESERVATION CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.