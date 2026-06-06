ETV Bharat / state

महिला आरक्षण का मामला: निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में अलका लांबा को एक साल के लिए प्रोबेशन पर रिहा किया

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2024 में महिला आरक्षण के मामले पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के मामले में दोषी करार दी गईं कांग्रेस नेता अलका लांबा को एक साल के लिए प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने एक लाख रुपये के मुचलके पर प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने अलका लांबा को उनके अच्छे व्यवहार के लिए प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया. प्रोबेशन का मतलब है कि एक दोषी व्यक्ति को जेल की सजा की बजाय वैकल्पिक सजा दी जाती है. प्रोबेशन का मकसद सजा देने की बजाय सुधारात्मक होता है. इसके पहले अलका लांबा ने अपने अच्छे आचरण का हवाला देते हुए अपने को बरी करने के अर्जी दायर किया था. अलका लांबा ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की धारा 4 के तहत अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे बरी किया जाना चाहिए.

बता दें कि कोर्ट ने 25 मई को अलका लांबा को दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने 14 जनवरी को अलका लांबा के खिलाफ औपचारिक रुप से आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने अलका लांबा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 221, 233ए और 285 के तहत आरोप तय किया था. कोर्ट ने 20 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने संबंधित घटना का वीडियो देखा था, जिसमें पाया गया कि वो बलपूर्वक लोकसेवक को उसके काम में बाधा पहुंचा रही थीं. वे बैरिकेड पार कर प्रदर्शनकारियों को उकसा रही थीं. कोर्ट ने 20 अगस्त 2025 को दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अलका लांबा को समन जारी किया था. कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 223(ए), 132 और 285 के तहत संज्ञान लिया था.