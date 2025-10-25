यूपी स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होगी दूर, 2023 पदों पर नियुक्ति के लिए भेजा अधियाचन
महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मिलकर काम कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 3:58 PM IST
लखनऊ : स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी जल्द दूर होगी. इसके लिये विभाग ने 2023 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजा है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इन विशेषज्ञों के आने से न केवल विभाग में डॉक्टरों का संकट कम होगा, बल्कि मरीजों को गुणवत्ता युक्त इलाज मिलना सहज हो जाएगा.
स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन के मुताबिक, वरिष्ठ चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मिलकर के काम कर रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में बेहतर चिकित्सक मौजूद हों, जिससे मरीजों को गुणवत्ता पूर्वक इलाज सुनिश्चित हो सके.
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञों के निर्धारित पदों में सबसे ज्यादा 600 पद पीडियाट्रिशियन के हैं, जबकि जनरल सर्जन, गायनोकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक व फिजीशियन में से प्रत्येक के 590-590 पद हैं. वहीं, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ऑप्थोलॉजिस्ट, आर्थोपेडिक, ईएनटी सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट, मानसिक रोग विशेषज्ञ और फोरेंसिक विशेषज्ञ में से प्रत्येक के 75-75 पद हैं. इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ के 30-30 पद निर्धारित हैं. वर्ष 2005 में विभाग में हुए संवर्ग के पुर्नगठन में कार्डियोलॉजिस्ट के 102 आरक्षित किए गए थे, जिन्हें नई नियमावली में खत्म कर दिए गए हैं.
स्वास्थ्य विभाग में 19011 डॉक्टरों के कैडर में मुश्किल से करीब 9 हजार डॉक्टर ही हैं. हर माह सेवानिवृत्त होने की वजह से इनकी संख्या लगातार कम पड़ती जा रही है. मालूम हो कि विभाग में वरिष्ठता क्रम में डॉक्टरों के सात ग्रेड हैं, इनमें ग्रेड वन में 3620 पद हैं और ग्रेड टू में 7240 पद हैं.
ग्रेड वन में एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति होती है, नई सेवा नियमावली के तहत ग्रेड ग्रेड टू में 7240 पदों को, दो हिस्सों में बांटकर 3620 पदों को विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, जबकि शेष 3620 पद ग्रेड वन से प्रोन्नति से भरे जाएंगे. वर्तमान में ग्रेड टू के विशेषज्ञ पदों पर डॉक्टरों का संकट है, रिक्त चल रहे 2023 पदों पर विशेषज्ञों की सीधी भर्ती करने का अधियाचन भेजा गया है.
बता दें कि बीते 2021 में लेवल टू के लगभग 2400 के अधियाचन में 1029 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई थी, मगर उनमें से मात्र 391 ने ज्वाइनिंग की सहमति दी थी. कुछ दिनों बाद ज्वाइनिंग देने वालों में भी आधे से ज्यादा को सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देना रास नहीं आया. इसके बाद अक्टूबर 2023 में ग्रेड टू के 2382 पदों का अधियाचन भेजा गया था, उसमें भी मुश्किल से करीब 400 डॉक्टरों ने ही ज्वाइनिंग दी थी.
यह भी पढ़ें : उत्तर प्रदेश में दो हजार चिकित्सक बन गए विशेषज्ञ डॉक्टर, जिलों में होगी तैनाती