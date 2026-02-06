ETV Bharat / state

2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा: पांच युवकों की पिटाई मामले में दो पुलिसकर्मियों को बतौर आरोपी समन जारी

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान राष्ट्रगान गाने का दबाव बनाने के लिए पुलिस द्वारा पांच युवकों की पिटाई मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मयंक गोयल ने इस मामले में दो आरोपी पुलिसकर्मियों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी.

कोर्ट ने हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार और कांस्टेबल पवन यादव को समन जारी किया है. सीबीआई ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325, 304(2) और 34 के तहत चार्जशीट दाखिल किया है. इस मामले में फैजान नामक युवक की मौत हो गई थी, लेकिन चार्जशीट में हत्या की कोई धारा नहीं लगाई गई. इस मामले में सीबीआई ने जनवरी में चार्जशीट दाखिल किया था.

बता दें कि फैजान की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 जुलाई 2024 को इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवकों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान कर जांच करने के मामले में लचर जांच पर भी दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि मृतक युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट की संख्या हिरासत में ले जाते समय बने एमएलसी में दर्ज चोट की संख्या से कैसे बढ़ गए.

कोर्ट ने कहा था कि पुलिस जांच रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां है. पांच युवकों में एक की मौत हो गई, लेकिन चार तो जिंदा हैं. क्या जिंदा बचे युवकों से उन पुलिसकर्मियों की पहचान कराई गई. आप पूरी दुनिया की जांच करेंगे लेकिन चश्मदीद गवाह से कोई पूछताछ नहीं करेंगे. आपने उन चार युवकों का बयान दर्ज करने की जहमत तक नहीं उठाई. ये किस किस्म की जांच है.