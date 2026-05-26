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दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी अतहर खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने अतहर खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 26, 2026 at 5:50 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में आरोपी अतहर खान की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया. दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज इस मामले में अतहर खान पर UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है. उनकी जमानत याचिका पहले निचली अदालत ने खारिज कर दी थी.

दरअसल, आज सुनवाई के दौरान अतहर खान की ओर से पेश वकील अर्जुन दीवान ने कहा कि इस मामले के संरक्षित गवाह ने तीन दिन के अंदर अपना बयान बदल दिया. संरक्षित गवाह ने चांदबाग में बिरयानी डिलीवर किया था. उसने अपने बयान में कहा था कि काफी लोग दंगों और हत्या की योजना बना रहे थे और अतहर खान भी वहां मौजूद था.

अतहर खान की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं हैं कि अतहर खान ने दंगे की साजिश रचने में कोई सक्रिय भागीदारी निभाई. उन्होंने कहा कि अतहर खान उमर खालिद से नहीं मिला था और उसके यहां से कोई हथियार भी बरामद नहीं हुए थे. दीवान ने कहा कि गुलफिशा फातिमा की भूमिका अतहर खान से भी गंभीर थी और उसे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी.

जमानत याचिका में अतहर खान ने कहा है कि उसके खिलाफ जो आरोप हैं उन्हीं आरोपों वाले दूसरे आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. याचिका में कहा गया है कि अतहर खान को भी दूसरे आरोपियों के साथ समानता के आधार पर जमानत दी जाए. बता दें कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जिन पांच आरोपियों जमानत दी थी उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान शामिल हैं.

उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को आरोपियों खालिद सैफी और तसलीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत दी. इस मामले के चार आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. जिन आरोपियों को पहले जमानत मिल चुकी है उनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं. गौरतलब है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे.

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